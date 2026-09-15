La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler) prepara la segunda edición de la Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se desarrollará el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, desde las 9.30, en el predio “El Castillo” de Crespo, Entre Ríos.
La cadena láctea entrerriana se reúne en Crespo con tecnología, innovación y experiencia a campo
La 2° Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos se realizará el 29 y 30 de septiembre en el predio El Castillo, en Crespo. Habrá charlas, más de 50 lotes de stands y demostraciones vinculadas a la producción lechera.
El encuentro reunirá durante dos jornadas a productores, profesionales, industriales, estudiantes y distintos actores vinculados a la actividad lechera, con una propuesta que busca acercar tecnología, conocimiento y experiencias concretas al sector.
La jornada contará con demostraciones de tecnologías y soluciones aplicadas al tambo, además de la participación de empresas de maquinaria, insumos y servicios.
El evento dispondrá de 51 lotes de stands, distribuidos entre el pabellón central y el sector externo, donde las empresas vinculadas a la actividad podrán mostrar sus propuestas directamente a productores y profesionales.
Una agenda centrada en la producción
La propuesta contempla 23 charlas a lo largo de las dos días, con disertaciones de profesionales calificados sobre aspectos vinculados a la actividad y la presentación de innovaciones que ya están funcionando a campo.
La jornada se plantea así como un espacio de encuentro para conocer herramientas, intercambiar experiencias y analizar alternativas que contribuyan a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los establecimientos.
Una iniciativa solidaria
Además de la agenda técnica y comercial, la edición 2026 tendrá un componente solidario. Los organizadores invitan a quienes participen del encuentro a llevar un litro de leche larga vida o un paquete de leche en polvo, que será recibido por el Banco de Alimentos Paraná.
La iniciativa parte de un dato concreto: según explican desde la organización, cada 100 litros de leche pueden convertirse en 400 vasos que llegan a las organizaciones que asisten.
La leche recolectada será destinada a instituciones que la necesitan, con un sistema de trazabilidad desde el ingreso del alimento hasta su distribución.