Entre Ríos

La cadena láctea entrerriana se reúne en Crespo con tecnología, innovación y experiencia a campo

La 2° Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos se realizará el 29 y 30 de septiembre en el predio El Castillo, en Crespo. Habrá charlas, más de 50 lotes de stands y demostraciones vinculadas a la producción lechera.