Agroperspectivas

El USDA enfría las apuestas alcistas y pone a los granos frente a un escenario de mayor presión

El organismo estadounidense recortó menos de lo esperado la producción de maíz y elevó la estimación de soja, lo que provocó una toma de ganancias de los fondos especulativos. En Argentina, los buenos precios aceleran las ventas de maíz, mientras la soja todavía muestra un ritmo de comercialización más lento.