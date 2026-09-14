De distintas razas ganaderas

La nueva generación de la ganadería argentina tendrá su desafío internacional en Canadá

La delegación argentina participará por primera vez como país invitado especial en la B.E.E.F. International, una competencia que reunirá a jóvenes de entre 18 y 25 años de distintos países. El certamen se realizará del 5 al 8 de noviembre en Edmonton, Canadá, e incluirá pruebas de manejo ganadero, bioseguridad, marketing y desarrollo de negocios.