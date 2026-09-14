Por primera vez, la Argentina participará como país invitado especial en la B.E.E.F. International (Battle of Emerging Elite Farmers), una competencia internacional orientada a la formación y el desarrollo de jóvenes vinculados a la actividad agropecuaria.
La nueva generación de la ganadería argentina tendrá su desafío internacional en Canadá
La delegación argentina participará por primera vez como país invitado especial en la B.E.E.F. International, una competencia que reunirá a jóvenes de entre 18 y 25 años de distintos países. El certamen se realizará del 5 al 8 de noviembre en Edmonton, Canadá, e incluirá pruebas de manejo ganadero, bioseguridad, marketing y desarrollo de negocios.
El certamen se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de noviembre de 2026, en el marco de Farmfair International, en Edmonton, provincia de Alberta, Canadá, una de las principales exposiciones ganaderas de Norteamérica.
La competencia se diferencia de los tradicionales concursos de jura y preparación de animales, ya que propone una evaluación integral de los participantes. Los equipos deberán afrontar distintos módulos relacionados con el manejo y exhibición de animales, pero también con planes de negocios, marketing, redes sociales y bioseguridad.
Dos equipos representarán a la Argentina
De acuerdo con el reglamento de la competencia, que plantea un trabajo conjunto entre distintas razas productivas, la delegación argentina estará integrada por dos equipos: Argentina Team Celeste y Argentina Team Blanco.
El Team Celeste estará integrado por Delfina Spinella, representante de la raza Angus y coordinadora estratégica de ambos equipos; Fermín Eyeherabide, por Shorthorn; Luisina Ugolini, por Wagyu; e Isidro Luis, por Limangus.
Por su parte, el Team Blanco estará conformado por Tomás Fernández, por Angus; Sofía Ponce de León, por Shorthorn; Nicolás Gorriti Von Hinke, por Hereford; y Agustín Cano, en representación del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina.
La delegación también contará con el acompañamiento de Candelaria Giménez, actual presidenta del Ateneo Angus, quien viajará a Canadá para colaborar con ambos equipos durante la competencia.
Una competencia que combina ganadería y gestión
Uno de los aspectos distintivos de la B.E.E.F. International es que los jóvenes no serán evaluados únicamente por sus conocimientos vinculados al manejo de animales. El programa incorpora herramientas relacionadas con la gestión empresarial, comercialización, comunicación y planificación.
Entre las actividades previstas se encuentra el módulo denominado “Monetize Your Trip”, orientado al desarrollo de planes de negocios, además de instancias relacionadas con marketing y redes sociales, bioseguridad y las tradicionales tareas de cuidado y presentación de animales.
Ricardo Cantarelli, embajador de Farmfair, explicó que el objetivo es que los participantes puedan desarrollar capacidades que trasciendan la competencia ganadera tradicional y que el trabajo se realice integrando representantes de diferentes razas.
Una experiencia internacional para la nueva generación
La participación argentina apunta a generar una experiencia de formación y vinculación internacional para jóvenes de distintas organizaciones y razas ganaderas.
El formato propone que los propios participantes asuman responsabilidades en la planificación y desarrollo de la competencia, con especial énfasis en el trabajo en equipo y la visión comercial.
Para los representantes argentinos, la participación en Edmonton también significará una oportunidad para establecer vínculos con jóvenes productores y dirigentes de otros países y conocer nuevas experiencias relacionadas con la actividad ganadera.
La delegación nacional llegará a Farmfair International con representantes de Angus, Shorthorn, Wagyu, Limangus y Hereford, además del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, en una propuesta que busca integrar distintas miradas de la ganadería argentina y proyectarlas en un ámbito internacional.