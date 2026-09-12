Informe de la BCR

Todo un suceso: las exportaciones argentinas de sebo bovino se multiplicaron por 20 en más de una década

En 2025, Argentina envió al exterior cerca 154.808 t de sebo bovino, un volumen inimaginable 10 años atrás. En este sentido, se propone un recorrido que aborde los últimos acontecimientos que llevaron a la reconfiguración de este mercado.