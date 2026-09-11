Guía Estratégica para el Agro

La siembra de maíz marca un récord para la fecha en la Región Núcleo

La Región Núcleo ya implantó el 25% del maíz temprano, el mayor avance para esta fecha de las últimas cinco campañas. Sin embargo, la falta de humedad comienza a limitar las labores en el oeste, mientras el trigo también empieza a mostrar signos de estrés hídrico. Los productores esperan lluvias que permitan sostener el potencial de los cultivos.