Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Sin lluvias, se acelera la siembra de maíz temprano y girasol

La siembra de maíz para grano comercial cubre el 5,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que el girasol alcanza el 23,4% de las 3 millones de hectáreas previstas. La ausencia de lluvias favoreció el avance de las labores, principalmente en el centro y norte del área agrícola.