La siembra de los cultivos de verano comenzó a tomar mayor ritmo durante la última semana, favorecida por la ausencia de lluvias que permitió avanzar con las labores en distintas regiones del área agrícola nacional.
Sin lluvias, se acelera la siembra de maíz temprano y girasol
La siembra de maíz para grano comercial cubre el 5,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que el girasol alcanza el 23,4% de las 3 millones de hectáreas previstas. La ausencia de lluvias favoreció el avance de las labores, principalmente en el centro y norte del área agrícola.
Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el maíz temprano y el girasol registraron progresos significativos, mientras que el trigo continúa atravesando etapas importantes de su desarrollo.
La siembra de maíz con destino a grano comercial de la campaña 2026/27 alcanzó el 5,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance intersemanal de 4 puntos porcentuales.
Las tareas se concentran principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe, el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde las condiciones permitieron acelerar las labores. A nivel nacional, el progreso se encuentra 1,7 puntos porcentuales por encima del ritmo registrado durante la campaña anterior.
En el Núcleo Sur, en cambio, la implantación avanza de manera más incipiente. Las bajas temperaturas de los suelos podrían retrasar la emergencia de los lotes recientemente sembrados, por lo que el avance dependerá también de la evolución de las condiciones térmicas durante las próximas semanas.
En paralelo, la cosecha de maíz correspondiente al ciclo 2025/26 alcanzó el 96,9% del área apta, ingresando en su tramo final. Pese a ello, las tareas mantienen una demora interanual de 3,1 puntos porcentuales.
Los rendimientos relevados continúan dentro de las expectativas previstas para la campaña, por lo que la Bolsa de Cereales mantiene su estimación de producción nacional en 64 millones de toneladas.
El girasol acelera y alcanza casi una cuarta parte del área prevista
El girasol también mostró un avance significativo. La siembra de la campaña 2026/27 cubre actualmente el 23,4% de las 3 millones de hectáreas proyectadas, luego de sumar 4,1 puntos porcentuales durante la última semana.
El mayor dinamismo se registra en el norte y centro del área agrícola. En particular, el Centro-Norte de Santa Fe aceleró las labores y ya alcanzó el 50% del área proyectada, favorecido por la ausencia de precipitaciones durante los últimos días.
En el NEA, la implantación llegó al 94% del área prevista, mientras que en Santiago del Estero las labores permanecen a la espera de nuevas lluvias que permitan continuar con los trabajos.
Hacia el sur del área agrícola, por el momento, la siembra todavía no comenzó.
El trigo avanza hacia la encañazón
Mientras los cultivos de verano toman impulso, el trigo continúa avanzando en su desarrollo fenológico. Actualmente, el 53% de los lotes se encuentra en pleno macollaje y el 41% en encañazón.
El NOA y el NEA presentan los mayores niveles de desarrollo, aunque el invierno cálido y la escasa acumulación de horas de frío generan incertidumbre respecto del potencial de rendimiento.
En materia hídrica, el 89% del área implantada presenta una condición Adecuada a Óptima, mientras que la condición general del cultivo mejoró dos puntos porcentuales durante la última semana y llegó al 95,9% del área en estado Normal a Excelente.
En los núcleos productivos, el cereal transita el pasaje del macollaje a la encañazón, con los lotes más adelantados próximos a hoja bandera y una buena disponibilidad de humedad en los perfiles.
Hacia el sur, el desarrollo es más lento, con lotes todavía en pleno macollaje y una adecuada disponibilidad hídrica. En ambas regiones se registraron heladas durante los últimos días.
En cuanto a la sanidad, comenzaron a generalizarse las aplicaciones preventivas de fungicidas, principalmente orientadas al control de mancha amarilla y roya, en una etapa en la que el monitoreo de los lotes adquiere especial importancia.