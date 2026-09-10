Campaña 2026/27

La intención de siembra de maíz sube a 10,6 M de hectáreas y la producción podría acercarse a 70,5 Mt

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en 200.000 hectáreas su estimación de superficie para el cereal y ahora proyecta 10,6 millones de hectáreas, un 3,6% menos que en la campaña anterior. Con un escenario climático favorable, la producción podría alcanzar 67,5 millones de toneladas y acercarse a 70,5 Mt si se confirma un Niño de fuerte intensidad.