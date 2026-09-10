La intención de siembra de maíz para la campaña 2026/27 mejoró respecto de la primera estimación y alcanzó las 10,6 millones de hectáreas, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La nueva proyección incorpora unas 200.000 hectáreas adicionales y reduce la caída interanual prevista inicialmente.
La intención de siembra de maíz sube a 10,6 M de hectáreas y la producción podría acercarse a 70,5 Mt
La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en 200.000 hectáreas su estimación de superficie para el cereal y ahora proyecta 10,6 millones de hectáreas, un 3,6% menos que en la campaña anterior. Con un escenario climático favorable, la producción podría alcanzar 67,5 millones de toneladas y acercarse a 70,5 Mt si se confirma un Niño de fuerte intensidad.
Con un área destinada a grano comercial estimada en 8,9 millones de hectáreas y bajo un escenario climático normal, la producción podría ubicarse en torno a 67,5 millones de toneladas. Sin embargo, las perspectivas de un evento El Niño de fuerte intensidad abren la posibilidad de alcanzar hasta 70,5 Mt, un volumen que igualaría el récord de producción registrado en la campaña anterior.
Menor recorte de superficie en las distintas regiones
Hace un mes, la BCR había proyectado una superficie maicera de 10,4 millones de hectáreas, lo que implicaba una reducción de unas 600.000 hectáreas respecto del ciclo anterior. El mayor ajuste se concentraba en el norte argentino, donde la intención inicial apuntaba a una caída cercana al 40%.
Uno de los principales factores que condicionaban la decisión era el impacto de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis). Según el relevamiento de la BCR, el costo estimado para su control, de alrededor de USD 55 por hectárea, sumado al aumento de los costos de flete, había deteriorado la ecuación económica del cereal.
Sin embargo, durante las últimas semanas la situación sanitaria mostró una mejora. Los técnicos consultados señalaron que actualmente no se observa una presencia significativa de chicharrita en distintas zonas, mientras que promociones, bonificaciones y descuentos vinculados a la compra de semillas y otros insumos contribuyeron a sostener la intención de siembra.
En Chaco, la caída prevista pasó del 40% al 26%, mientras que en Santiago del Estero se redujo del 40% al 27%. En ambas provincias, además, se observa una importante participación de soja de primavera y sorgo dentro de las alternativas productivas.
En la región pampeana, el maíz también gana espacio
La evolución de la intención de siembra muestra diferencias según las regiones. En Buenos Aires, los sectores centro y este mantienen cierta cautela debido al riesgo de excesos hídricos, mientras que en el sudeste provincial la relación de márgenes frente a la soja resulta favorable al maíz. Para esa zona se proyecta un incremento del 1% en la superficie.
En Córdoba, la BCR estima una disminución del 2%, principalmente por un retroceso en el norte provincial. En Santa Fe, en cambio, se espera un aumento del 2% interanual, con mayor presencia de maíz temprano en el centro y la posibilidad de sumar nuevas hectáreas en el sur.
La Pampa aparece como una de las principales zonas con reducción de superficie, con una baja estimada del 7% después del récord alcanzado durante la campaña anterior. Entre los factores mencionados se encuentran los mayores costos de flete.
Por su parte, en Entre Ríos la estimación apunta a un crecimiento del 3% en la superficie maicera, de acuerdo con los datos del SIBER de la Bolsa de Cereales de esa provincia.
En este escenario, la comparación de márgenes comienza a favorecer al maíz frente a la soja en algunas regiones, contribuyendo a moderar el recorte de superficie que se proyectaba inicialmente.
La soja crecería 2% y el trigo mejora su proyección
La intención de siembra de soja para la campaña 2026/27 se ubica en 16,7 millones de hectáreas, unas 100.000 hectáreas menos que en la estimación anterior, aunque todavía representa un crecimiento del 2% respecto del ciclo pasado.
Si se concreta esa superficie y se consideran valores promedio de área no cosechable y rendimiento, la BCR proyecta una producción de 47,8 millones de toneladas, tomando como referencia un rendimiento de 29,1 quintales por hectárea.
En trigo, en tanto, las condiciones generales del cultivo permitieron elevar la proyección de producción a 21 millones de toneladas. La estimación contempla una superficie sembrada de 6,95 millones de hectáreas y un nivel promedio de área no cosechada.
El 93% de los lotes relevados se encuentra actualmente en condiciones buenas a muy buenas. El 7% restante presenta una situación regular, principalmente por falta de humedad en sectores de Córdoba, noreste de Buenos Aires y Chaco.
El panorama sanitario constituye uno de los principales aspectos a seguir. En el norte del país se advierte una elevada presión de roya, mientras que también se detecta presencia de mancha amarilla en distintas regiones. En la zona núcleo se evalúan nuevas aplicaciones para proteger el cultivo durante las próximas etapas, mientras que en el sudeste bonaerense el estado general de trigo, cebada y colza continúa siendo favorable.
Así, mientras el trigo mantiene una buena perspectiva productiva y la soja conserva una intención de siembra superior a la de la campaña pasada, el maíz recupera parte del terreno perdido en las primeras proyecciones. El nuevo escenario deja abierta la posibilidad de una campaña 2026/27 con una producción maicera cercana al récord del ciclo anterior.