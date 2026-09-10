Es el valor más alto de los últimos 10 años

Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron los USD 3.464 millones hasta julio

Las ventas externas de carne bovina, porcina, aviar, ovina, caprina y equina, junto con sus subproductos, crecieron 35% interanual en valor durante los primeros siete meses de 2026. El complejo porcino registró el mayor incremento, con una suba del 111%.