Las exportaciones argentinas de proteínas animales alcanzaron los USD 3.464 millones entre enero y julio de 2026, el valor más alto para los primeros siete meses de un año de la última década. El resultado estuvo acompañado por un fuerte crecimiento interanual de las ventas externas de los principales complejos cárnicos.
Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron los USD 3.464 millones hasta julio
Las ventas externas de carne bovina, porcina, aviar, ovina, caprina y equina, junto con sus subproductos, crecieron 35% interanual en valor durante los primeros siete meses de 2026. El complejo porcino registró el mayor incremento, con una suba del 111%.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, las exportaciones de carne bovina, porcina, aviar, ovina, caprina y equina, junto con sus subproductos, registraron en conjunto un incremento del 35% en valor respecto del mismo período de 2025.
Fuerte crecimiento de los principales complejos
El desempeño exportador fue particularmente significativo en algunos de los principales segmentos de la cadena de proteínas animales.
El complejo bovino registró un crecimiento del 37% en valor durante los primeros siete meses del año. En tanto, las exportaciones del complejo ovino aumentaron un 87%, mientras que el porcino mostró el mayor crecimiento entre los sectores relevados, con una suba del 111% interanual.
La evolución refleja un incremento de las ventas externas de distintos productos y subproductos de origen animal, en un contexto de mayor participación de la producción argentina en los mercados internacionales.
El valor acumulado hasta julio permitió así alcanzar el registro más elevado de los últimos diez años para las exportaciones de este conjunto de cadenas.
China y Estados Unidos, entre los principales destinos
Las exportaciones tuvieron como principales destinos a China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos, mercados que concentran una parte significativa de la demanda internacional de productos argentinos de origen animal.
China se mantiene como un mercado relevante para las carnes argentinas, mientras que Estados Unidos y distintos países europeos también tienen una participación destacada en las compras de productos y subproductos de origen animal.
La diversidad de destinos permite a las cadenas cárnicas argentinas ampliar su inserción internacional y sostener un flujo de ventas hacia diferentes mercados.
Un sector con mayor presencia en los mercados externos
El resultado acumulado entre enero y julio muestra una evolución positiva de las exportaciones de proteínas animales, con incrementos de dos dígitos en varios de sus principales complejos.
Con USD 3.464 millones exportados en los primeros siete meses de 2026, el sector alcanzó su mejor registro de la última década y profundizó la participación de las carnes y sus derivados dentro de las exportaciones agroindustriales argentinas.