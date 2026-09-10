Las exportaciones de las economías regionales alcanzaron los USD 5.757 millones durante los primeros siete meses de 2026, el valor más alto registrado para ese período desde 2004. El resultado representa un crecimiento interanual del 12% y estuvo acompañado por un incremento del 6,5% en el volumen exportado.
Las exportaciones de las economías regionales marcaron un récord histórico en los primeros siete meses del año
Las exportaciones de las economías regionales alcanzaron los USD 5.757 millones y superaron en un 12% el registro del mismo período de 2025. También creció el volumen comercializado, que llegó a 4,37 millones de toneladas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre enero y julio se exportaron 4.377.259 toneladas de productos vinculados a las economías regionales.
De esta manera, el valor exportado superó en USD 615 millones al registrado durante el mismo período del año pasado y estableció un nuevo máximo para los primeros siete meses del año.
Un nuevo máximo para el período
El récord anterior correspondía a 2013, cuando las exportaciones de las economías regionales habían alcanzado los USD 5.414 millones entre enero y julio. El resultado de 2026 se ubicó un 6,3% por encima de aquella marca.
El crecimiento en dólares fue superior al registrado en cantidades. Mientras el volumen exportado aumentó un 6,5%, el valor de las operaciones se incrementó un 12%. En consecuencia, el precio promedio de exportación llegó a USD 1.315 por tonelada, un 5,2% más que un año atrás.
De acuerdo con la información oficial, ese valor promedio fue aproximadamente tres veces superior al correspondiente al conjunto del resto de la agroindustria.
Pesca, hortalizas y legumbres, entre los principales registros
Dentro del conjunto de producciones regionales, varios complejos alcanzaron durante el período sus mejores valores acumulados para enero-julio desde 2004.
El complejo de acuicultura y pesca encabezó este grupo, con exportaciones por USD 1.379,5 millones. Le siguieron hortalizas pesadas, con USD 385,8 millones; legumbres, con USD 285,9 millones; apicultura, con USD 202,6 millones; y aromáticas, especias y otros, con USD 63,7 millones.
Los resultados reflejan el desempeño de una amplia variedad de actividades productivas distribuidas en distintas regiones del país, con participación tanto de productores como de empresas vinculadas a las cadenas de transformación y comercialización.
Brasil, Estados Unidos y China, entre los principales destinos
En cuanto a los mercados externos, Brasil, Estados Unidos y China se consolidaron como los principales destinos de los productos provenientes de las economías regionales argentinas.
El comportamiento registrado durante los primeros siete meses del año combina un aumento del valor exportado, un mayor volumen comercializado y una mejora en el precio promedio por tonelada. En conjunto, estos indicadores marcaron para el sector el mejor resultado acumulado enero-julio de las últimas dos décadas.