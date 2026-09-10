El máximo en 22 años

Las exportaciones de las economías regionales marcaron un récord histórico en los primeros siete meses del año

Las exportaciones de las economías regionales alcanzaron los USD 5.757 millones y superaron en un 12% el registro del mismo período de 2025. También creció el volumen comercializado, que llegó a 4,37 millones de toneladas.