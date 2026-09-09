La estabilidad de las condiciones climáticas durante la última semana permitió recuperar el ritmo de las actividades agrícolas en buena parte del centro-norte de Santa Fe.
La estabilidad climática aceleró la siembra y la cosecha en el centro-norte santafesino
La estabilidad climática y la recuperación de las condiciones de los suelos permitieron intensificar las tareas agrícolas en el centro-norte de Santa Fe. El informe semanal del SEA registró avances en la siembra de maíz temprano y girasol, mientras continúa la cosecha de maíz tardío y algodón. Los cultivos de trigo evolucionan favorablemente.
Según el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el período comprendido entre el 2 y el 8 de septiembre, se registró un marcado incremento del movimiento de equipos y maquinarias en los departamentos que integran el área de estudio.
La mejora de las condiciones de los suelos favoreció el avance de diferentes tareas, entre ellas la siembra de maíz temprano y girasol, la cosecha de maíz tardío y algodón, la fertilización, el acondicionamiento de lotes y el monitoreo de los cultivos.
El escenario fue más favorable luego de varias semanas con sectores encharcados o anegados. Si bien todavía persisten situaciones puntuales de saturación, la estabilidad climática permitió que los suelos recuperaran progresivamente mejores condiciones para el ingreso de maquinaria.
Avanza la siembra de maíz temprano y girasol
La implantación de maíz temprano o de primera avanzó de manera constante en toda el área de estudio. Entre las zonas donde se observaron tareas de siembra se encuentra el centro-sur del departamento Las Colonias, principalmente sobre lotes que habían sido ocupados previamente con soja temprana.
En el caso del girasol, la siembra continuó sobre lotes roturados del centro y sur del departamento General Obligado, donde se registró una buena disponibilidad de agua útil.
En el centro-norte de ese departamento, en tanto, ya se observaron lotes con buena emergencia y en pleno desarrollo vegetativo, mostrando una evolución favorable en las primeras etapas del cultivo.
La combinación de humedad disponible y mejores condiciones de piso permitió sostener el avance de las labores, especialmente en aquellos sectores donde semanas atrás las condiciones de los suelos habían limitado el ingreso de maquinaria.
El maíz tardío mantiene el avance de la cosecha
La cosecha de maíz tardío también ganó ritmo durante la semana. La continuidad de condiciones climáticas estables y relativamente secas favoreció el ingreso de las máquinas y permitió sostener el avance de la trilla.
La humedad de los granos se ubicó entre 14,5% y 16%, mientras que los rendimientos mostraron diferencias según la zona del área de estudio.
En el sector sur del SEA, los promedios se ubicaron entre 80 y 120 quintales por hectárea; en el centro, entre 70 y 100 qq/ha, y en el norte, entre 60 y 75 qq/ha.
En tanto, en el sureste del departamento Vera se relevaron lotes de maíz tardío en R6, correspondiente a la etapa de madurez fisiológica, que presentaban buenas condiciones generales.
El algodón recuperó ritmo en las zonas más afectadas
La cosecha de algodón también se benefició de la mejora de las condiciones ambientales. A medida que los suelos recuperaron condiciones de piso y accesibilidad, las máquinas pudieron ingresar a lotes que habían permanecido condicionados por el exceso de humedad.
En la zona este del área algodonera, la recolección finalizó, mientras que en el sector oeste se produjo un avance significativo, particularmente en los lotes bajos, donde las dificultades de acceso habían sido mayores.
La recuperación de las condiciones físicas de los suelos permitió así retomar las tareas de cosecha y avanzar hacia el cierre de la campaña algodonera.
El trigo evoluciona favorablemente
Los cultivos de trigo presentan, en general, una evolución favorable. La disponibilidad de agua útil tanto en la cama de siembra como en los perfiles de los suelos permitió sostener una buena implantación y desarrollo de los lotes.
El relevamiento registró muy buena germinación, emergencia y desarrollo vegetativo, además de avances en el macollaje y el inicio de la etapa de encañazón. También se observó una adecuada densidad de plantas.
Otro aspecto destacado fue la disminución de los sectores afectados por encharcamientos y anegamientos. En lotes que anteriormente presentaban una condición regular, la mejora de las condiciones ambientales permitió observar una recuperación.
Esta evolución se reflejó también en el aspecto general de los cultivos, con una consolidación de la coloración verde intensa y la recuperación de algunos sectores que presentaban tonalidades verde amarillentas.
De esta manera, el informe del SEA correspondiente a la primera semana de septiembre muestra un escenario de mayor actividad en los campos del centro-norte santafesino, con la siembra de los cultivos de la nueva campaña avanzando de manera sostenida y la cosecha de los cultivos de la campaña anterior recuperando ritmo a medida que mejoran las condiciones de los suelos.