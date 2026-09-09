Informe SEA

La estabilidad climática aceleró la siembra y la cosecha en el centro-norte santafesino

La estabilidad climática y la recuperación de las condiciones de los suelos permitieron intensificar las tareas agrícolas en el centro-norte de Santa Fe. El informe semanal del SEA registró avances en la siembra de maíz temprano y girasol, mientras continúa la cosecha de maíz tardío y algodón. Los cultivos de trigo evolucionan favorablemente.