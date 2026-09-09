A dos años de su lanzamiento, la línea de Créditos en Valor Producto ya permitió aprobar más de $67.000 millones en financiamiento para 440 productores de todo el país, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Créditos en Valor Producto: ya se aprobaron más de $67.000 millones para 440 productores
La línea de financiamiento, implementada hace dos años, permite cancelar las cuotas en unidades vinculadas a la producción, como litros de leche y kilos de carne. Del total otorgado, el 42% correspondió a ganadería, el 35% a tambos y el 23% a la actividad porcina. Según los datos oficiales, los préstamos no registran mora.
La herramienta, otorgada a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), fue diseñada para brindar mayor previsibilidad a las inversiones de largo plazo en actividades agropecuarias. Una de sus principales características es que las cuotas se establecen en unidades vinculadas directamente con la producción, como litros de leche o kilos de carne bovina y porcina.
El esquema está dirigido actualmente a los sectores ganadero, tambero y porcino, y busca reducir el impacto que pueden tener las variaciones de precios sobre la capacidad de repago de los productores.
Ganadería, tambos y porcinos concentraron el financiamiento
La distribución de los créditos muestra una participación mayoritaria de la actividad ganadera, que concentró el 42% de los préstamos otorgados. Le siguieron los establecimientos tamberos, con el 35%, y el sector porcino, con el 23%.
En cuanto a la distribución geográfica, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentraron la mayor cantidad de operaciones.
Uno de los datos destacados por la Secretaría de Agricultura es que los créditos otorgados no presentan mora, un indicador que refleja, según el organismo, el comportamiento de la cartera y la capacidad de repago de los productores que accedieron a la herramienta.
La modalidad busca, de esta manera, vincular el financiamiento con la propia dinámica productiva de cada actividad y facilitar inversiones que requieren plazos de recuperación prolongados.
Tecnología y modernización en los tambos
La actividad lechera fue el primer sector en el que se implementó la línea. En este caso, los fondos fueron destinados principalmente a procesos de tecnificación y automatización de los establecimientos.
Entre los proyectos financiados se encuentran la incorporación de robots de ordeño, sistemas de ordeño tipo calesita, collares de monitoreo y puertas de aparte, equipamiento que permite mejorar la eficiencia de los procesos y el seguimiento de los animales.
En este período también se incrementó la cantidad de establecimientos que utilizan sistemas automatizados de ordeño. Según los datos oficiales, los ordeñadores automatizados pasaron de 370 en 2023 a más de 550 en la actualidad.
La tecnificación, junto con las condiciones climáticas, contribuyó a que la producción nacional de leche alcanzara en 2025 su mayor nivel de la última década, con más de 11.600 millones de litros producidos entre enero y diciembre.
Inversiones en infraestructura y producción ganadera
En el sector porcino, el financiamiento estuvo orientado principalmente a la mejora de galpones y modernización de instalaciones, acompañando el crecimiento de la actividad.
La producción porcina registró un incremento interanual del 15,7% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los datos oficiales, en un contexto de expansión de la actividad y de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura productiva.
En la ganadería bovina, por su parte, los créditos fueron utilizados para diferentes objetivos, entre ellos la compra de vaquillonas, retención de terneras y alimentación.
El financiamiento también se vinculó con un período de fuerte actividad exportadora para la carne vacuna. Durante los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones registraron un crecimiento del 46% en valor, hasta US$ 1.765 millones, y del 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalentes res con hueso, según las cifras difundidas oficialmente.
La línea suma nuevas alternativas
En el marco de la Exposición Rural se anunció además una ampliación de la línea de Créditos en Valor Producto para facilitar la incorporación de genética de alto valor en los rodeos.
El objetivo es acompañar las inversiones destinadas a mejorar la calidad de la producción y, en particular, fortalecer las condiciones para abastecer mercados internacionales que demandan mayores estándares.
La línea de financiamiento continúa vigente para los sectores que actualmente participan del programa, mientras se evalúa la posibilidad de incorporar nuevas actividades de la agroindustria.
De esta manera, el esquema busca consolidarse como una herramienta de financiamiento de largo plazo para actividades cuyos ciclos productivos requieren inversiones significativas y períodos prolongados para recuperar el capital.