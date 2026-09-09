Financiamiento al agro

Créditos en Valor Producto: ya se aprobaron más de $67.000 millones para 440 productores

La línea de financiamiento, implementada hace dos años, permite cancelar las cuotas en unidades vinculadas a la producción, como litros de leche y kilos de carne. Del total otorgado, el 42% correspondió a ganadería, el 35% a tambos y el 23% a la actividad porcina. Según los datos oficiales, los préstamos no registran mora.