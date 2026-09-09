Informe del ROSGAN

Menos animales a faena y más hacienda en los corrales: el mercado ganadero mira los próximos meses

La faena vacuna acumuló una caída del 10% entre enero y agosto, mientras los feedlots alcanzaron un récord histórico de encierre con 2,086 millones de cabezas al 1° de septiembre. El mayor tiempo de permanencia en los corrales y el aumento del peso de los animales faenados modifican la dinámica de la oferta y abren un interrogante sobre cuánto ganado llegará a los frigoríficos durante los últimos meses del año