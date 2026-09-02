Informe

Mercosur-UE: las exportaciones argentinas crecieron casi 20% en los primeros siete meses del año

Los envíos argentinos a la Unión Europea alcanzaron los US$ 5.191 millones entre enero y julio. El Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde mayo, ya genera mejoras en el acceso para productos como miel, carne bovina, arroz, etanol y huevos.