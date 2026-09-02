Las exportaciones argentinas a la Unión Europea alcanzaron los US$ 5.191 millones en los primeros siete meses del año, lo que representa un crecimiento del 19% respecto del mismo período de 2025, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Mercosur-UE: las exportaciones argentinas crecieron casi 20% en los primeros siete meses del año
Los envíos argentinos a la Unión Europea alcanzaron los US$ 5.191 millones entre enero y julio. El Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde mayo, ya genera mejoras en el acceso para productos como miel, carne bovina, arroz, etanol y huevos.
El dato marca, además, el tercer mayor nivel exportador de los últimos catorce años y se ubica 12,5% por encima del promedio de la última década.
El desempeño se da en el marco de la entrada en vigencia, el 1° de mayo de 2026, del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El mismo reúne a 31 países y establece nuevas condiciones de acceso al mercado europeo para distintos productos.
Un trimestre positivo
El impacto también comienza a observarse desde la entrada en vigencia del acuerdo. Según el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre mayo y julio, Argentina exportó a la Unión Europea US$ 2.476 millones, un 13,1% más que en igual período de 2025. Se trata del mejor trimestre desde 2022.
En el sector agroindustrial, algunos productos argentinos ya tienen una participación significativa en los nuevos cupos establecidos por el acuerdo. “Los exportadores argentinos se llevaron todo el cupo de huevos y casi todo el cupo de albúmina de huevo al 29 de julio de este año”, señaló el informe.
Además, Argentina abastece más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz. En carnes, nuestro país “se lleva casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% del cupo de carne congelada”.
Miel y carne, entre los sectores beneficiados
Uno de los casos más destacados es el de la miel, cuyas exportaciones “superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años”. El acuerdo contempla un nuevo contingente para el Mercosur que llegará progresivamente a las 45.000 toneladas con arancel intra-cuota del 0%. Para el primer período de 2026 se habilitaron 7.500 toneladas, de las cuales 5.000 corresponden a mayo-diciembre.
La carne bovina también obtuvo mejoras desde el inicio del acuerdo. La carne exportada dentro de la Cuota Hilton pasó de pagar un arancel del 20% a ingresar libre de derechos. Además, se incorporaron nuevos contingentes para carne fresca y congelada, con un arancel intra-cuota del 7,5%.
El informe de la BCR a su vez destacó la mejora en las condiciones para productos como merluza, langostinos, tabaco y lana peinada, aunque con distintos niveles y cronogramas de desgravación.
A esto se suma el regreso, durante junio y julio, de los embarques de biodiesel argentino hacia la Unión Europea, con negocios por más de US$ 110 millones. Asimismo, desde la BCR señalaron como favorable para las exportaciones de harina de soja la cancelación de la propuesta de clasificar a la soja como cultivo de alto riesgo de cambio de uso de suelos (ILUC).
El acuerdo abre así una nueva etapa para el comercio entre ambos bloques, aunque la evolución de las exportaciones seguirá dependiendo también de factores como la producción, los precios, la demanda europea y la estacionalidad.