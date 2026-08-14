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Trabas en China y Europa para Brasil: qué ventana de oportunidad se abre para la carne de Argentina

A pesar de registrar cifras récord de embarques en el arranque de 2026, el mayor exportador mundial de carne vacuna enfrenta serias complicaciones en dos de sus tres principales destinos. La inminente saturación del cupo anual en China y las restricciones sanitarias impuestas por la Unión Europea ponen en jaque el flujo de divisas del gigante sudamericano, con un impacto directo en el tablero internacional de la proteína roja.

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Durante la reciente tensión comercial con Estados Unidos —donde Washington llegó a aplicar un arancel del 50% antes de dar marcha atrás a fines de año—, China funcionó como el gran alivio para la industria frigorífica brasileña. Sin embargo, ese refugio comenzó a cerrarse.

Tras una extensa investigación, el gobierno chino impuso un sistema de cuotas de importación por tres años donde Brasil recibió un cupo anual para 2026 de 1.106.000 toneladas, cifra que representa un recorte del 24% en comparación con los 1,45 millones de toneladas enviadas en 2025.

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A finales de julio, el Ministerio de Comercio de Pekín emitió una alerta confirmando que Brasil ya había consumido el 80% de su cupo anual.

Con los envíos de los últimos dos meses, se prevé el agotamiento definitivo del cupo en los próximos días, lo que activará de manera automática un gravamen extra del 55% para la mercadería fuera de cupo. Esta traba ya causó un impacto severo en la operativa: en julio los despachos hacia China cayeron a 82.700 toneladas, un 48% menos que las 158.400 toneladas registradas en junio.

La amenaza europea por los controles sanitarios

Paralelamente al frente asiático, Brasil enfrenta una seria controversia con la Unión Europea. Pocos días después de la entrada en vigencia del primer tramo del cupo comercial acordado bajo el marco UE-Mercosur, el bloque europeo decidió excluir a Brasil de la lista de países habilitados para ingresar carne vacuna.

La medida se fundamentó en presuntas deficiencias en los sistemas internos de control sobre el uso de promotores de crecimiento y productos antimicrobianos en la ganadería.

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A pesar de las modificaciones introducidas por el Ministerio de Agricultura brasileño en sus protocolos de fiscalización, las autoridades comunitarias mantienen una postura inflexible con fecha límite fijada para el próximo 3 de septiembre.

Dado que las exigencias europeas abordan la trazabilidad completa durante la vida del animal, los analistas estiman que la recomposición de los envíos hacia el continente europeo podría demandar un período de hasta dos años, condicionado por los tiempos biológicos del ciclo ganadero.

Un impacto global que reconfigura los precios del sector

La concentración de envíos expone de lleno la fragilidad del modelo: Estados Unidos, China y la Unión Europea concentran el 65% de las exportaciones totales de carne fresca brasileña. Aunque en el acumulado de 2026 Brasil exportó 1.722.642 toneladas (+10,2% interanual), las proyecciones para el cierre del ejercicio anticipan una contracción inevitable.

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La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) estima una caída potencial de hasta un 10%, mientras que consultoras como Datagro y el propio USDA proyectan retrocesos de entre el 2,4% y el 4%.

Como Brasil representa más del 30% de la oferta exportable global de carne vacuna, la alteración en sus flujos marítimos y la necesidad de buscar destinos alternativos generará ruidos en los precios internacionales.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de un trabajador del Frigorífico General Pico observando las medias reses vacunas en una de las cámaras frías de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)El traspié exportador de Brasil en la mira: el tablero global de la carne y el posicionamiento de Argentina

La encrucijada para el gigante sudamericano ya no pasa por su notable eficiencia de producción a campo, sino por su capacidad de sostener abiertas las fronteras de los únicos mercados con la escala suficiente para absorber su colosal saldo exportable.

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