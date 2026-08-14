Informe del ROSGAN

Trabas en China y Europa para Brasil: qué ventana de oportunidad se abre para la carne de Argentina

A pesar de registrar cifras récord de embarques en el arranque de 2026, el mayor exportador mundial de carne vacuna enfrenta serias complicaciones en dos de sus tres principales destinos. La inminente saturación del cupo anual en China y las restricciones sanitarias impuestas por la Unión Europea ponen en jaque el flujo de divisas del gigante sudamericano, con un impacto directo en el tablero internacional de la proteína roja.