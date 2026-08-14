Informe de la Bolsa de Cereales

Panorama agrícola: maíz demorado, trigo en su tramo final y la siembra de girasol que asoma en Santa Fe

Las constantes condiciones de elevada humedad ambiental y la falta de piso siguen complicando la logística en los campos argentinos. La cosecha de maíz frena su ritmo con atrasos de hasta 26 puntos porcentuales respecto al promedio histórico, mientras que en el Centro-Norte santafesino arrancan los primeros lotes de girasol y el trigo muestra un estado de bueno a excelente en pleno macollaje.