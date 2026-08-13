Ganadería

El stock de búfalos creció más de 25% desde 2023 y el norte argentino concentra la producción

El stock nacional de búfalos alcanzó las 205.000 cabezas y creció 25,3% desde 2023. Corrientes, Formosa y Chaco concentran el 83% de las existencias y se consolidan como los principales polos de una actividad que busca aprovechar ambientes con limitaciones para otras producciones ganaderas y ampliar sus oportunidades comerciales.