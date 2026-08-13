La producción bubalina continúa ganando espacio dentro de la ganadería argentina. Según datos presentados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el stock nacional de búfalos alcanzó las 205.000 cabezas, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de 2023.
El stock de búfalos creció más de 25% desde 2023 y el norte argentino concentra la producción
El stock nacional de búfalos alcanzó las 205.000 cabezas y creció 25,3% desde 2023. Corrientes, Formosa y Chaco concentran el 83% de las existencias y se consolidan como los principales polos de una actividad que busca aprovechar ambientes con limitaciones para otras producciones ganaderas y ampliar sus oportunidades comerciales.
La evolución de la actividad fue analizada durante un encuentro entre funcionarios nacionales, representantes de productores y referentes de la industria, donde se repasaron las principales oportunidades y desafíos de una cadena que tiene una fuerte presencia en el Noreste Argentino (NEA).
Una de las principales fortalezas de la especie es su capacidad para desarrollarse en ambientes donde otras alternativas ganaderas presentan mayores limitaciones. Esta característica posiciona al búfalo como una alternativa productiva con potencial para ampliar la superficie ganadera aprovechable.
El NEA concentra la mayor parte del rodeo
La producción bubalina presenta una marcada concentración territorial. Corrientes, Formosa y Chaco reúnen el 83% de las existencias nacionales, consolidándose como las principales provincias productoras.
El crecimiento registrado en los últimos años refleja el interés por una actividad que ofrece posibilidades de diversificación para los sistemas ganaderos, especialmente en regiones donde las condiciones ambientales pueden limitar otras producciones.
En paralelo, desde junio de este año se encuentran disponibles los romaneos de faena de la especie bubalina a través del VISOR TRAZA, con categorías específicas definidas según edad —a partir de la dentición— y sexo.
La incorporación de esta información constituye una herramienta para mejorar la trazabilidad, generar mayor transparencia y aportar datos relevantes para el funcionamiento de toda la cadena.
Una cadena con oportunidades de exportación
Además del crecimiento del rodeo, la actividad cuenta con posibilidades para ampliar su inserción en los mercados externos. Entre las herramientas disponibles se encuentra una cuota de alta calidad de 200 toneladas para el ingreso de carne bubalina a la Unión Europea, con arancel cero.
El acceso se realiza bajo el sistema de “primero entrado, primero servido”, una modalidad que representa una oportunidad para incrementar las exportaciones en un contexto de expansión de la actividad tanto en el mercado interno como internacional.
Para acompañar este proceso, durante el encuentro también se presentaron alternativas de financiamiento a través del Banco BICE, destinadas a la adquisición de bubillas y al capital de trabajo. Entre las opciones se contempla el pago de cuotas vinculadas al valor del kilogramo de producto.
Con un stock en crecimiento, una fuerte concentración productiva en el NEA y nuevas herramientas de trazabilidad, financiamiento y acceso a mercados, la cadena bubalina busca consolidarse como una alternativa dentro de la ganadería argentina y fortalecer su competitividad en los próximos años.