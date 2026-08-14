La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dará un paso innovador en materia de información climática con la incorporación de un sistema de pronósticos meteorológicos de alta resolución, desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos lanza un sistema de pronóstico climático con precisión inédita
Mediante un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) pondrá a disposición de los productores un modelo de predicción meteorológica de alta precisión espacial y temporal. Alimentado por la red provincial de estaciones automáticas, el nuevo sistema ofrecerá datos de temperatura y precipitaciones a tres días con actualizaciones cada tres horas, marcando un hito en la planificación de las tareas agrícolas de la región.
La iniciativa surge de un convenio de cooperación entre ambas instituciones y permitirá generar pronósticos de precipitaciones y temperaturas con un horizonte de hasta 72 horas, actualizados cada tres horas y con una resolución espacial de 9 kilómetros, una precisión inédita para una herramienta desarrollada específicamente para la provincia.
El Dr. Guillermo Berri, especialista en Ciencias Meteorológicas e integrante del grupo de Modelado Numérico de la Atmósfera de la UNLP, explicó que el proyecto nació a partir del potencial que ofrece la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
«Nuestro grupo genera en forma operativa pronósticos de precipitación y temperatura a tres días. Para verificar y mejorar esos pronósticos necesitamos observaciones de calidad. La red de estaciones automáticas de la Bolsa, con numerosos puntos de medición distribuidos en la provincia, constituye una fuente de información fundamental para ajustar y calibrar el modelo», señaló.
A partir de ese interés común, ambas instituciones avanzaron en un acuerdo de cooperación que permitió diseñar un sistema de pronóstico específico para Entre Ríos.
Información local
Berri destacó que una de las principales fortalezas del nuevo sistema es su resolución espacial: «Actualmente no existe una fuente de información desarrollada localmente que proporcione pronósticos con este nivel de detalle. El sistema genera información cada nueve kilómetros aproximadamente, ofreciendo pronósticos de precipitaciones y temperaturas para los siguientes tres días».
La herramienta esta disponible con actualizaciones cada tres horas, brindando información de gran utilidad para la planificación de las actividades agropecuarias y la toma de decisiones en tiempo real.
Además, el especialista explicó que el sistema continuará evolucionando a partir de la experiencia de quienes lo utilicen. «Esperamos que los usuarios nos hagan llegar sus observaciones sobre el funcionamiento y la forma de presentación de la información. Ese intercambio permitirá seguir mejorando la herramienta para que responda cada vez mejor a las necesidades de los asociados de la Bolsa», sostuvo el profesional.
Una red meteorológica estratégica para Entre Ríos
También, el profesional puso en valor la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, al considerarla una infraestructura estratégica para toda la provincia.
«La única manera de conocer cómo evolucionan las condiciones ambientales es contar con mediciones confiables. Saber cuánto llueve, cómo se distribuyen las precipitaciones, si existen déficits o excesos hídricos, es información indispensable para planificar la siembra, la cosecha, las aplicaciones, el transporte y todas las actividades vinculadas a la producción», explicó Berri.
Finalmente, remarcó que la red entrerriana representa un activo de enorme valor, incluso a nivel nacional. «La información que genera tiene un valor inmenso. En muchas regiones de la Argentina no existe una red de estas características. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos realiza un gran esfuerzo al poner estos datos a disposición no solo de sus asociados, sino también de toda la comunidad.»
Con este desarrollo, la BolsaCER continúa consolidando su Sistema de Información como una herramienta estratégica para la producción, incorporando tecnología y conocimiento científico para ofrecer información cada vez más precisa, oportuna y útil para la toma de decisiones en el territorio.