Innovación para el campo

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos lanza un sistema de pronóstico climático con precisión inédita

Mediante un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) pondrá a disposición de los productores un modelo de predicción meteorológica de alta precisión espacial y temporal. Alimentado por la red provincial de estaciones automáticas, el nuevo sistema ofrecerá datos de temperatura y precipitaciones a tres días con actualizaciones cada tres horas, marcando un hito en la planificación de las tareas agrícolas de la región.