82° Edición

La Expo Rural de San Justo reafirma su lugar entre las grandes muestras productivas del país

Con el tradicional arco de ingreso al predio como escenario, la Sociedad Rural de San Justo inauguró la 82° exposición Edición MB Metalúrgica, bajo el lema “Una pasión que crece”. La muestra volvió a poner en escena el potencial productivo de la región y consolidó su posición como una de las principales exposiciones rurales de la Argentina.