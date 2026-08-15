“Una pasión que crece” es el lema elegido este año por la Sociedad Rural de San Justo y, para su presidenta, María Herminia Rabasedas, sintetiza el espíritu de una exposición que año tras año incorpora novedades y refleja la capacidad de productores, empresas, cabañas e instituciones para seguir apostando aún en contextos adversos.
La Expo Rural de San Justo reafirma su lugar entre las grandes muestras productivas del país
Con el tradicional arco de ingreso al predio como escenario, la Sociedad Rural de San Justo inauguró la 82° exposición Edición MB Metalúrgica, bajo el lema “Una pasión que crece”. La muestra volvió a poner en escena el potencial productivo de la región y consolidó su posición como una de las principales exposiciones rurales de la Argentina.
Durante el acto de apertura, Rabasedas destacó que la 82° Expo Rural San Justo Edición MB Metalúrgica es mucho más que una muestra agropecuaria: es un espacio donde confluyen el campo, la industria, el comercio, la tecnología, la educación y las instituciones, pero también las familias y las nuevas generaciones.
“El verdadero crecimiento ocurre cuando estamos todos juntos, cuando generamos vínculos y trabajamos en equipo”, sostuvo.
En ese sentido, puso especial énfasis en el proyecto ganadero impulsado por la entidad, que en apenas un año pasó de ser una iniciativa a convertirse en una realidad.
La incorporación de bozales, infraestructura sanitaria y, fundamentalmente, la construcción de un tinglado de 1.200 metros cuadrados destinado a la actividad ganadera, representan para Rabasedas la posibilidad de acompañar el crecimiento de la ganadería y proyectar a San Justo y a la región hacia nuevos desafíos.
Articulación público-privada y una mirada hacia el futuro
La presidente de la Rural remarcó que la concreción del proyecto fue posible a partir de la articulación entre la institución, el sector privado y los distintos niveles del Estado. Agradeció especialmente a MB Metalúrgica, al gobierno de la ciudad, al Foro San Justo Productivo, al gobierno provincial y al senador Rodrigo Borla.
“Hay que sentarse, ponerse de acuerdo, comprometerse y trabajar”, planteó Rabasedas, al reivindicar una articulación público-privada que, según señaló, debe traducirse en hechos concretos.
“Lo que estamos construyendo no es solamente para la Rural de San Justo, es para toda San Justo, para nuestra región y para nuestra provincia”, afirmó.
En la misma línea, Borla calificó a la Sociedad Rural de San Justo como “una de las más importantes de la República Argentina” y destacó que la muestra constituye un orgullo para la ciudad, el departamento y para la provincia de Santa Fe.
También llamó a la comunidad a acompañar el esfuerzo realizado y puso en valor la unión entre los sectores público y privado como una experiencia que puede marcar un camino diferente.
Por su parte, el intendente Nicolás Cuesta destacó la fortaleza del entramado institucional que sostiene a la exposición y la decisión de avanzar pese a las dificultades climáticas.
Señaló que “la Expo es el resultado de meses de trabajo, inversiones y compromisos asumidos, y resaltó que la articulación entre instituciones no es solamente un discurso, sino una práctica que se sostiene en el tiempo”.
Una Expo con reconocimiento provincial y nacional
Desde el gobierno de Santa Fe, Carlos De Lorenzi, director de Lechería, destacó el crecimiento sostenido de la muestra y su importancia para exhibir el potencial del interior productivo. Señaló que allí confluyen tecnología, maquinaria y conocimiento, además de las expectativas de crecimiento de productores de San Justo y toda la región.
La relevancia alcanzada por la exposición también quedó reflejada durante el acto con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, quien entregó a Rabasedas una declaratoria de interés de la Legislatura provincial.
La 82° Expo Rural de San Justo vuelve así a mostrar una dimensión que excede los límites del departamento. Con una fuerte presencia ganadera, más de un centenar de expositores y una creciente participación de cabañas y empresas, la muestra se consolida como una plataforma de producción, negocios, innovación y encuentro.
En palabras de Rabasedas, detrás de los cuatro días de exposición hay meses de preparación. “Cuando la pasión es genuina no se detiene, crece”, expresó al cerrar su discurso. Una definición que sintetiza el presente de una exposición que, después de 82 ediciones, continúa ampliando su horizonte y fortaleciendo su lugar dentro del calendario productivo de Santa Fe y del país.