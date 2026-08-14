La Sociedad Rural de San Justo ultima los detalles para la 82ª Expo Rural San Justo – Edición MB Metalúrgica, una propuesta que reunirá durante cuatro jornadas al sector productivo, la industria, el comercio y las familias de la región.
San Justo se prepara para una histórica Expo Rural: ganadería de punta, charlas técnicas y una nutrida agenda cultural
Del sábado 15 al martes 18 de agosto, la Sociedad Rural de San Justo llevará a cabo la "Edición MB Metalúrgica" de su tradicional exposición. El evento reunirá juras de excelencia —con una participación histórica de la raza Braford—, más de 200 reproductores a remate y análisis económicos a cargo de Salvador Di Stefano, sumado a una variada oferta gastronómica, técnica y artística con shows de Uriel Lozano, Efraín Colombo y Los Totoras.
La muestra se desarrollará entre el sábado 15 y el martes 18 de agosto, con una agenda que combinará actividades vinculadas directamente con la producción agropecuaria, juras y remates de hacienda, charlas técnicas y económicas, espectáculos musicales y espacios gastronómicos y de entretenimiento.
La programación ganadera tendrá un lugar central, con la participación de ejemplares de las principales razas bovinas y actividades específicas para ovinos, caprinos y equinos.
Juras, genética y el tradicional desfile de campeones
Previo al acto de apertura de la muestra, que se llevará a cabo desde las 10 horas, la actividad oficial comenzará con la jura y clasificación de Hereford, Brahman y Angus, desde las 9, en la nueva pista de jura.
Por la tarde será el turno de los ejemplares Brangus, cuya clasificación está prevista para las 13.30.
El domingo 16 continuará la actividad con la jura de la raza Braford, que este año tendrá una participación histórica. Será desde las 9, mientras que a partir de las 16 se evaluarán ovinos y caprinos.
La agenda continuará el lunes 17 con la recorrida de corrales y el acto central de autoridades. Uno de los momentos destacados será el Desfile de Campeones, previsto para las 13, donde se presentarán los ejemplares distinguidos durante las jornadas de jura.
La actividad comercial ganadera tendrá además un capítulo especial el lunes, con el 82º Remate de Ovinos, Caprinos y Equinos, desde las 14, en la pista de remates.
El cierre de la exposición llegará el martes 18, a partir de las 13, con el 82º Remate Anual de Reproductores, que pondrá a disposición de los compradores más de 200 reproductores bovinos de las distintas razas.
Producción, tecnología y nuevas propuestas
La agenda de la “Edición MB Metalúrgica” también contempla espacios destinados a analizar distintos aspectos de la producción y la actividad económica.
El sábado, a las 11, se realizará el lanzamiento de I+AULA, en el Foro de la Producción, mientras que al mediodía habrá una charla técnico-práctica sobre alambrados metálicos.
Uno de los principales encuentros de la jornada será la exposición del economista Salvador Di Stefano, quien a partir de las 15 brindará la charla “Liderar 2026, proyectar 2027”, en el Centro de Agronegocios.
El domingo se desarrollará además la final del Campeonato de Alambradores Acindar, prevista para las 17, sumando una propuesta vinculada directamente con las actividades y oficios que forman parte de la vida productiva del campo.
La muestra contará durante las cuatro jornadas con un paseo comercial y de artesanos, granja, parque de juegos y paseo gastronómico, ampliando la propuesta para el público general.
Música, gastronomía y actividades para toda la familia
La Expo Rural de San Justo también volverá a ofrecer una importante agenda artística. Durante el sábado habrá presentaciones de ballets, artistas y bandas, con propuestas que se extenderán hasta la noche y culminarán con un after de la Expo.
El domingo será una jornada especialmente orientada a las familias, con espectáculos infantiles como “Perdidos en la Selva” y Guerreras K-POP, además de presentaciones de la Orquesta Escuela San Justo y distintos ballets.
La música continuará durante la tarde y la noche con Terra Folclore, Ceibo, un espacio de Sunset Folk y la presentación de Uriel Lozano.
Una de las novedades gastronómicas de esta edición será “Entre Fuegos”, un espacio pensado para combinar asado, folclore y encuentro. La propuesta tendrá guitarreada durante todo el sábado, un Sunset Folk el domingo desde las 19.30 y folclore en vivo el lunes con el Dúo La Huella.
El lunes, en tanto, la programación artística incluirá las actuaciones de Efraín Colombo y Los Totoras, mientras que el cierre de la jornada estará acompañado por un nuevo after de la Expo.
De esta manera, la 82ª Expo Rural San Justo – Edición MB Metalúrgica se presenta con una propuesta que busca integrar la producción agropecuaria con la industria, el comercio, la cultura y el entretenimiento, manteniendo como eje la actividad ganadera y el encuentro de la comunidad en torno a una de las muestras tradicionales del calendario regional.