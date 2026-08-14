82° edición

San Justo se prepara para una histórica Expo Rural: ganadería de punta, charlas técnicas y una nutrida agenda cultural

Del sábado 15 al martes 18 de agosto, la Sociedad Rural de San Justo llevará a cabo la "Edición MB Metalúrgica" de su tradicional exposición. El evento reunirá juras de excelencia —con una participación histórica de la raza Braford—, más de 200 reproductores a remate y análisis económicos a cargo de Salvador Di Stefano, sumado a una variada oferta gastronómica, técnica y artística con shows de Uriel Lozano, Efraín Colombo y Los Totoras.