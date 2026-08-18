Bosques nativos y ganadería

El INTA asistirá técnicamente 40 planes de manejo de bosques con ganadería integrada en 12 provincias del país

Con el INTA al frente de la asistencia técnica, se invertirán cerca de US$ 4,4 millones para formular e implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) en 40 predios privados de 12 provincias, incluyendo cuatro proyectos en el norte santafesino