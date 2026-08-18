El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) asumió la responsabilidad de brindar asistencia técnica para la formulación de 40 Planes de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) distribuidos en 12 provincias del país. La iniciativa forma parte del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina, implementada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, financiada por el Fondo Verde del Clima por un monto total de US$ 82 millones.
El INTA asistirá técnicamente 40 planes de manejo de bosques con ganadería integrada en 12 provincias del país
Con el INTA al frente de la asistencia técnica, se invertirán cerca de US$ 4,4 millones para formular e implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) en 40 predios privados de 12 provincias, incluyendo cuatro proyectos en el norte santafesino
Para la ejecución específica de estos 40 planos a escala predial, se destinarán cerca de US$ 4,4 millones dirigidos tanto a la elaboración técnica de las propuestas como a las inversiones necesarias en los campos de los productores seleccionados.
Distribución territorial y foco regional
La cobertura geográfica comprende predios productivos en Santiago del Estero (6), Chubut (6), Salta (6), Santa Fe (4 en el área de influencia de la EEA Reconquista), Buenos Aires (4), La Rioja (3), Río Negro (3), Jujuy (2), Tucumán (2), Corrientes (2), Córdoba (1) y Neuquén (1), sumando además la participación técnica del organismo en 4 sitios en San Luis.
Sustentabilidad y exigencias de exportación
El enfoque MBGI permite integrar en un mismo predio la cría ganadera y el aprovechamiento forestal bajo criterios de conservación del bosque nativo. Al respecto, el Coordinador del Programa Forestal Nacional del INTA, Dr. Pablo Peri, remarcó que el organismo aporta más de 20 años de investigación en la materia y destacó que la aplicación de este sistema mejora la fijación de carbono, la biodiversidad y la resiliencia frente a sequías. Asimismo, subrayó que los aviones son compatibles con las exigencias de la Unión Europea para la exportación de productos ganaderos y madereros.
Por su parte, el Ing. Forestal Hernán Hernández, coordinador del Proyecto I068 del INTA, señaló que las inversiones abarcarán “aprovechamiento forestal, manejo ganadero, forraje, infraestructura y un sistema de monitoreo”, permitiendo evaluar las respuestas productivas y ambientales.
Desde la FAO, la Ing. Forestal Agustina Soto Castelló valoró la línea de financiamiento como una herramienta clave para fortalecer al sector productivo y reducir la degradación de los bosques nativos.