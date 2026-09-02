En las últimas dos décadas, el mapa del comercio exterior del campo argentino experimentó una reconfiguración estructural. Entre los cambios más llamativos, la irrupción de Vietnam destaca no solo por su velocidad, sino también por la magnitud de su demanda. Según un informe del Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la nación del sudeste asiático se ha consolidado como el principal socio comercial del agro argentino en términos de volumen.
Vietnam: principal socio comercial del agro argentino en términos de volumen
Con más de 101 millones de habitantes y un acelerado crecimiento de su consumo de proteína animal, la nación asiática absorbió el 11,5% de las toneladas exportadas por la agroindustria nacional en el primer semestre de 2026. Tras escalar a la categoría de país de ingreso mediano alto, se consolidó como socio estratégico para el maíz, la harina de soja y el trigo argentino.
Durante el primer semestre del año 2026, Vietnam absorbió un 11,5% del total de toneladas exportadas por el sector agroindustrial argentino.
Un salto cuantitativo sin precedentes
Para poner en perspectiva la evolución del mercado vietnamita, la BCR recordó que a principios de siglo el país asiático tenía un peso marginal en la balanza comercial de granos argentinos:
“Para la primera mitad del 2002 el país del sudeste asiático no llegaba a explicar ni siquiera un punto porcentual de las exportaciones agroindustriales argentinas en términos de volumen. Entre dicho año y 2014, durante el primer semestre se promedió exportaciones por 866.000 toneladas de productos agro, representando solo el 2% del total de embarques”, señalaron desde el informe.
Sin embargo, el panorama cambió a partir de la última década. Desde 2015 en adelante, la participación de Vietnam en los despachos argentinos nunca bajó del 8%, promediando 5,7 millones de toneladas durante los primeros seis meses.
Transformación económica y explosión del consumo de carnes
El trasfondo de este dinamismo radica en una transformación económica estructural. "Hace menos de un mes, el Banco Mundial recategorizó a Vietnam como país de ingreso medio alto", destacó el informe.
Con una población que supera los 101 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los US$ 515.000 millones, Vietnam se transformó en un centro manufacturero global. Según el informe, desde la puesta en marcha de las reformas de 1986, el ingreso real per cápita se multiplicó por siete, mientras que la apertura comercial alcanzó aproximadamente un 190% del PIB.
Esta expansión trajo consigo cambios en los patrones de consumo. “Según el USDA, entre comienzos de los años 2000 y 2025, el consumo de carnes en el país asiático se incrementó entre 300 y 450% dependiendo el tipo de animal”, destacaron desde el informe.
Si se mide en términos de valor exportado, Vietnam representa el cuarto mayor mercado para Argentina (detrás de China, Brasil e India). Durante la última década, Argentina comercializó productos del agro hacia este destino por un total acumulado de US$ 26.000 millones.
En conclusión el balance del informe subrayó la relevancia estratégica de este mercado: “Tanto por su espectacular desarrollo, por la dinámica de la evolución de sus necesidades, como por sus favorables perspectivas de crecimiento, Vietnam es un socio clave para el sector agroindustrial argentino y, por ende, para la economía nacional”.