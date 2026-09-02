Informa de la BCR

Vietnam: principal socio comercial del agro argentino en términos de volumen

Con más de 101 millones de habitantes y un acelerado crecimiento de su consumo de proteína animal, la nación asiática absorbió el 11,5% de las toneladas exportadas por la agroindustria nacional en el primer semestre de 2026. Tras escalar a la categoría de país de ingreso mediano alto, se consolidó como socio estratégico para el maíz, la harina de soja y el trigo argentino.