Después de varias semanas condicionadas por la humedad y los excesos hídricos, la estabilidad climática permitió recuperar el movimiento en los campos del centro-norte de Santa Fe. Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre se registraron entre cuatro y cinco jornadas favorables, según la zona, que posibilitaron intensificar las principales labores agrícolas.
El campo santafesino recuperó el ritmo y las labores agrícolas avanzan a pleno
La mejora de las condiciones climáticas permitió intensificar la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras avanzan la siembra de girasol y maíz temprano. También se realizan tareas de fertilización y monitoreo en los cultivos.
Así lo indicó el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la provincia, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El relevamiento señaló un incremento en el movimiento de equipos y maquinarias y un avance generalizado de las tareas de cosecha, siembra, fertilización y monitoreo.
Las escasas precipitaciones y lloviznas registradas durante la semana tuvieron un bajo impacto sobre la superficie. De manera gradual comenzaron a revertirse los sectores encharcados o anegados, aunque todavía persisten dificultades en algunos lotes bajos.
Al mismo tiempo, los perfiles de suelo mantienen una muy buena disponibilidad y reserva de agua útil, una condición especialmente favorable para el trigo y para los cultivos recientemente implantados.
Avanza la siembra de maíz temprano
La siembra de maíz temprano o de primera se desarrolla a pleno en el área relevada, con un creciente movimiento de equipos y maquinaria. En el centro del departamento Castellanos se observaron trabajos sobre lotes que anteriormente tuvieron soja temprana.
Para la campaña 2026-2027, la intención de siembra de este cultivo alcanza las 98.000 hectáreas.
Las buenas condiciones de humedad del suelo permitieron acelerar las labores, aunque el ritmo continúa dependiendo de las condiciones particulares de cada lote.
El girasol también gana terreno
La siembra de girasol continuó durante la semana y se vio favorecida por la recuperación de las condiciones físicas de los suelos y la disponibilidad de agua útil.
En el centro del departamento General Obligado se observaron lotes roturados y en plena etapa de implantación.
La intención de siembra para la campaña 2026-2027 es de 170.000 hectáreas, de acuerdo con las estimaciones difundidas por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Maíz tardío: una campaña por encima de la anterior
En cuanto al maíz tardío, el área sembrada alcanzó las 89.000 hectáreas, unas 1.000 menos que las 90.000 estimadas inicialmente, pero 25,8% por encima de la campaña anterior, cuando se habían implantado 66.000 hectáreas.
La mejora de las condiciones permitió incrementar el ritmo de cosecha, especialmente en los ambientes más secos. Sin embargo, las tareas estuvieron reguladas por la humedad de los granos, que se ubicó entre el 15% y el 18%.
Los rendimientos promedio se mantuvieron en niveles similares a los relevados anteriormente: entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur, entre 70 y 100 en el centro y entre 60 y 75 en el norte del área de estudio.
Además, en distintos sectores se observaron lotes que se encuentran en etapa R6, correspondiente a la madurez fisiológica, y que presentan buen estado general.
Algodón: la cosecha llegó al 98% en el este
La superficie implantada con algodón fue estimada en 106.100 hectáreas, entre un 22% y un 24% menos que en la campaña anterior.
En la zona este algodonera, la recolección alcanzó el 98% del área implantada, con un avance de 0,5 punto porcentual respecto de la semana anterior.
En el oeste, en cambio, la mejora de las condiciones fue más puntual y el acceso a los lotes bajos continuó dependiendo de evaluaciones particulares debido al estado de los suelos.
Los últimos rendimientos registrados oscilaron entre 500 y 3.000 kilos por hectárea. En el este del departamento Nueve de Julio todavía permanecen lotes en las etapas finales de maduración y cosecha, con estados que van de buenos a regulares y suelos que continúan totalmente saturados o anegados.
El trigo mantiene una buena evolución
Los cultivos de trigo evolucionaron normalmente durante la semana, favorecidos por las condiciones de humedad tanto en la cama de siembra como en los perfiles.
El informe destacó una muy buena germinación y emergencia, además de un adecuado desarrollo vegetativo, macollaje e inicio de encañazón. También se observó una buena densidad de plantas.
En paralelo, continuaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y las tareas de seguimiento, control y evaluación de los lotes.
De esta manera, la mejora temporaria del tiempo permitió que el sector agrícola recuperara buena parte de su dinámica en el centro-norte santafesino, aunque todavía persisten algunos sectores con excesos de humedad que condicionan el ingreso de maquinaria.