informe de la BCSF

Comenzó la siembra de maíz temprano en Santa Fe, pero la humedad todavía condiciona las tareas

La mejora temporaria de las condiciones climáticas permitió retomar de manera gradual la actividad en los campos del centro norte provincial. También avanzaron la implantación de girasol, la cosecha de maíz tardío y las aplicaciones en trigo.