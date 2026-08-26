La actividad agrícola comenzó a recuperar ritmo en distintos sectores del centro norte de Santa Fe luego de varios días de inestabilidad, lluvias débiles y elevada humedad. Una breve ventana de mejores condiciones permitió el ingreso de equipos y maquinarias a algunos lotes y dio inicio a la siembra de maíz temprano, mientras continúan las tareas vinculadas con el girasol, el maíz tardío y el trigo.
Comenzó la siembra de maíz temprano en Santa Fe, pero la humedad todavía condiciona las tareas
La mejora temporaria de las condiciones climáticas permitió retomar de manera gradual la actividad en los campos del centro norte provincial. También avanzaron la implantación de girasol, la cosecha de maíz tardío y las aplicaciones en trigo.
El escenario fue relevado por el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, correspondiente al período comprendido entre el 19 y el 25 de agosto de 2026 y difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Según el informe, las condiciones no fueron homogéneas y la posibilidad de avanzar con las labores dependió de cada zona. La falta de piso y la intransitabilidad de numerosos lotes continuaron siendo uno de los principales obstáculos para el ingreso de la maquinaria.
Arrancó la siembra de maíz temprano
Uno de los principales datos de la semana fue el comienzo de la siembra de maíz temprano o de primera en el área relevada.
La intención de siembra para la campaña 2026/27 alcanza las 98.000 hectáreas. Las primeras labores se observaron, entre otros sectores, en el centro sur del departamento Las Colonias, sobre lotes con rastrojos de soja temprana.
El avance, sin embargo, quedó supeditado a las condiciones ambientales, al nivel de humedad de los suelos y a la disponibilidad de piso para que los equipos puedan ingresar.
Girasol: comenzaron las implantaciones
El girasol también mostró avances durante la última semana. En el centro sur del departamento General Obligado se observaron lotes roturados y en pleno proceso de implantación.
En esa zona se registró una buena disponibilidad de agua útil en los perfiles, aunque el ritmo de las tareas continuó condicionado por el acceso a los lotes y por la distribución irregular de las condiciones ambientales.
El maíz tardío recuperó ritmo
Después de las precipitaciones y de los días con ambientes muy húmedos, la cosecha de maíz tardío comenzó a avanzar nuevamente en los sectores sur y centro del área de estudio.
Los rendimientos promedio se mantuvieron sin cambios respecto de las mediciones anteriores. En el sur se ubicaron entre 80 y 120 quintales por hectárea, mientras que en el centro oscilaron entre 70 y 100 qq/ha. En el norte, los valores se ubicaron entre 60 y 75 qq/ha.
En el centro del departamento Castellanos se relevaron lotes que se encuentran en etapa R6, correspondiente a la madurez fisiológica, y presentan buen estado general.
Algodón: la cosecha llegó al 97,5% en el este
La campaña algodonera también continúa avanzando, aunque con diferencias marcadas según las zonas.
En el sector este, la cosecha alcanzó el 97,5% del total implantado, sin registrar avances durante la última semana.
En el oeste, en cambio, las precipitaciones débiles, las lloviznas y los elevados niveles de humedad del ambiente y del suelo mantuvieron las dificultades para ingresar a los lotes. La falta de piso y la intransitabilidad impidieron continuar con las tareas en distintos establecimientos, algunos de los cuales permanecieron anegados.
Trigo: aplicaciones y monitoreo
En los lotes de trigo se realizaron aplicaciones de fungicidas y fertilización nitrogenada, además de tareas de seguimiento, control y evaluación de los cultivos.
El informe no detectó presencia de plagas o enfermedades de consideración. Sin embargo, debido al período de elevada humedad, se concretaron aplicaciones preventivas de fungicidas en diferentes sectores.
En las áreas afectadas por excesos hídricos y anegamientos se observaron cultivares en estado regular. Allí se registraron cambios en la coloración de las plantas, que pasaron de un verde intenso a tonalidades verde amarillentas.
Una semana marcada por el exceso de humedad
El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señala que las condiciones de los suelos continuaron siendo determinantes para el desarrollo de las actividades agrícolas.
Las nuevas precipitaciones débiles, las lloviznas y los altos porcentajes de humedad mantuvieron encharcamientos y anegamientos en distintas posiciones topográficas de departamentos del sur, centro y norte del área relevada.
La posterior mejora del tiempo, que se extendió durante dos o tres días según las zonas, permitió recuperar parcialmente el movimiento de maquinaria y retomar labores que habían quedado demoradas.
De esta manera, el campo santafesino comienza a transitar una nueva etapa de la campaña con el inicio de la implantación del maíz temprano y avances en otros cultivos, aunque todavía bajo la atenta mirada de los productores sobre la evolución del clima y las condiciones de los suelos.