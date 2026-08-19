Informe de la BCSF

Las lluvias volvieron a paralizar las tareas agrícolas en el centro-norte santafesino

Por tercera semana consecutiva, las precipitaciones, la humedad y la falta de piso impidieron avanzar con las labores en los campos. El mayor impacto se registró en la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras los excesos hídricos también condicionan al trigo y las próximas campañas.