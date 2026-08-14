Las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno continúan marcando el pulso de la campaña agrícola en Entre Ríos.
El exceso de humedad marcó el inicio de la campaña y obliga a ajustar la planificación en Entre Ríos
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos advirtió que las reservas hídricas continúan muy por encima de los niveles normales para la época debido a la persistencia de las lluvias y la influencia de El Niño. El organismo recomendó planificar la campaña contemplando los distintos ambientes productivos ante el riesgo de anegamientos y problemas de transitabilidad rural.
Según el último informe semanal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la provincia mantiene reservas hídricas muy por encima de los valores normales para esta época del año, una condición que, si bien asegura disponibilidad de agua, también incrementa el riesgo de anegamientos y dificultades para las labores a campo.
El reporte indicó que entre el 5 y el 11 de agosto las precipitaciones volvieron a ser generalizadas en gran parte del territorio provincial, con registros que, en la mayoría de las zonas, superaron los 10 milímetros.
Los técnicos señalaron que, dado que las necesidades hídricas eran prácticamente nulas, estas lluvias consolidan un escenario favorable en términos de disponibilidad de agua para el resto del mes.
El organismo advirtió que el exceso de humedad representa un desafío para la producción. En este sentido, remarcó que toda la provincia presenta una clasificación de humedad “largamente por encima de los valores normales para la fecha”, por lo que incluso las zonas catalogadas como “óptimas” pueden presentar condiciones vulnerables frente a nuevos excesos hídricos.
A su vez, la Bolsa sostuvo que la influencia del fenómeno El Niño ya es reconocible en gran parte de la Mesopotamia y el sur de Brasil. Además, remarcó que, a medida que avance la transición hacia la primavera, disminuirá la frecuencia de los períodos secos característicos del invierno, favoreciendo la continuidad del patrón húmedo.
Planificar según cada ambiente
Frente a este escenario, el informe recomendó que la campaña sea abordada considerando las particularidades de cada ambiente productivo. La identificación de los sectores más propensos a inundaciones o anegamientos temporarios será clave para minimizar pérdidas.
Asimismo, desde la Bolsa advirtieron que los problemas de transitabilidad en caminos rurales podrían resultar inevitables si persisten las lluvias, por lo que toda estrategia logística destinada a reducir esos impactos será una herramienta importante para los productores.
Pronóstico: continúan las precipitaciones
Las perspectivas de corto plazo tampoco muestran un cambio significativo. La Bolsa de Cereales prevé nuevas precipitaciones para el inicio de la próxima semana, con cobertura sobre toda la provincia y mayores acumulados en el norte entrerriano. En el centro, este y sudoeste se esperan registros inferiores a los 10 milímetros. El organismo destacó que agosto continúa replicando el patrón húmedo observado durante julio.