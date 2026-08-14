Panorama agroclimático

El exceso de humedad marcó el inicio de la campaña y obliga a ajustar la planificación en Entre Ríos

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos advirtió que las reservas hídricas continúan muy por encima de los niveles normales para la época debido a la persistencia de las lluvias y la influencia de El Niño. El organismo recomendó planificar la campaña contemplando los distintos ambientes productivos ante el riesgo de anegamientos y problemas de transitabilidad rural.