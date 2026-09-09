Las exportaciones argentinas de productos lácteos alcanzaron un nuevo récord durante los primeros siete meses de 2026, tanto en valor como en volumen. Entre enero y julio, las ventas externas representaron US$ 987 millones y 1.835 millones de litros equivalentes de leche, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las exportaciones lácteas marcaron un nuevo récord en los primeros siete meses de 2026
Las ventas externas de productos lácteos alcanzaron los US$ 987 millones y representaron 1.835 millones de litros equivalentes de leche entre enero y julio de 2026. Según los registros históricos, se trata de un máximo para los primeros siete meses del año, con incrementos interanuales del 18% en valor y del 20% en volumen.
Los registros muestran un crecimiento interanual del 18% en el valor exportado y del 20% en el volumen, consolidando uno de los mejores desempeños históricos para el período enero-julio.
Los 1.835 millones de litros equivalentes destinados a los mercados externos representaron, además, el 29% de la producción total de leche registrada durante los primeros siete meses del año.
Más volumen y mayor participación de las exportaciones
El crecimiento de las ventas externas se produjo en un contexto de expansión de los volúmenes destinados al comercio internacional. La conversión de los diferentes productos lácteos a litros equivalentes permite dimensionar la participación de las exportaciones sobre la producción primaria de leche.
De acuerdo con las cifras oficiales, casi tres de cada diez litros equivalentes producidos en el país durante el período analizado tuvieron como destino los mercados externos.
En paralelo, el consumo interno registró un incremento del 4%, hasta alcanzar los 4.986 millones de litros equivalentes entre enero y julio.
De esta manera, el desempeño del sector durante los primeros siete meses del año estuvo acompañado tanto por una mayor colocación internacional como por un incremento del consumo doméstico.
Leche en polvo, quesos y manteca entre los principales productos
Entre los productos lácteos que tuvieron mayor presencia en los mercados internacionales durante el período se destacaron la leche en polvo entera, el suero, la mozzarella, los quesos semiduros y la manteca.
La diversidad de productos exportados refleja la participación de distintas ramas de la industria láctea argentina en el comercio internacional, desde commodities como la leche en polvo hasta productos con diferentes niveles de procesamiento.
El crecimiento de las exportaciones también representa una alternativa para canalizar parte de la producción nacional hacia mercados externos y ampliar las posibilidades comerciales de la cadena láctea.
Brasil, Argelia, Chile y China, entre los principales destinos
En cuanto a los destinos, Brasil, Argelia, Chile y China se ubicaron entre los principales compradores de productos lácteos argentinos durante los primeros siete meses de 2026, considerando los volúmenes exportados.
Brasil continúa teniendo un papel relevante para la industria láctea argentina por su cercanía geográfica y su participación dentro del comercio regional, mientras que otros mercados como Argelia y China representan destinos de importancia para determinados productos.
Con los resultados acumulados hasta julio, el sector lácteo argentino alcanzó así un nuevo máximo histórico para este tramo del año, con US$ 987 millones exportados y 1.835 millones de litros equivalentes de leche colocados en el exterior. La evolución de las ventas externas durante los próximos meses permitirá determinar si este ritmo se mantiene y cómo impacta sobre el balance general de la cadena láctea en 2026.