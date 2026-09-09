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Las exportaciones lácteas marcaron un nuevo récord en los primeros siete meses de 2026

Las ventas externas de productos lácteos alcanzaron los US$ 987 millones y representaron 1.835 millones de litros equivalentes de leche entre enero y julio de 2026. Según los registros históricos, se trata de un máximo para los primeros siete meses del año, con incrementos interanuales del 18% en valor y del 20% en volumen.