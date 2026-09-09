Agricultura

La siembra de maíz avanza a ritmo récord, pero la humedad comienza a marcar diferencias

La siembra de maíz temprano registra el mayor avance de las últimas cinco campañas, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario. El centro-sur de Santa Fe lidera con un 30% implantado y en Carlos Pellegrini ya se alcanzó el 50%.