El inicio de la zafra de reproductores 2026 mostró un escenario de marcada firmeza tanto en los volúmenes comercializados como en las cotizaciones.
Mercado de reproductores: crecen las ventas y los precios, con señales de retención por parte de los criadores
El último informe Rosgan reveló un aumento del 22% en el movimiento de reproductores, registrando el mayor nivel en cinco años. La relación favorable con el ternero facilita la reposición de toros, mientras la firmeza en los vientres confirma la retención de hembras en los campos.
De acuerdo con el último informe Rosgan, entre enero y agosto se movilizaron cerca de 530.000 animales con fines reproductivos (13% machos y 87% hembras), lo que representa un crecimiento del 22% respecto de los 433.000 cabezas registradas en el mismo período del año anterior y marca el nivel más alto de los últimos cinco años.
“Cerrado el mes de agosto, podríamos decir que estamos todavía en el inicio de la temporada de venta de reproductores”, señalaron desde Rosgan, al tiempo que destacaron que la oferta de machos —encabezada por la categoría de toros que representan entre el 60% y el 65% anual del segmento—, suele concentrar el 80% de sus movimientos comerciales entre julio y octubre.
En materia de precios, los remates relevados por Entre Surcos y Corrales entre julio y agosto arrojaron un valor promedio de $9.900.000. Este guarismo equivale a una suba del 59% interanual en pesos corrientes respecto a los $6.250.000 registrados en 2025.
Al analizar la evolución en relación con el producto, el valor de un toro pasó de 2.100 a 2.300 kilos de novillo (Índice INML), registrando un aumento real del 9%. No obstante, al contrastarlo con la categoría de reposición por excelencia, el informe advirtió un dato favorable para el criador: “Con un valor promedio de $6.200 por kilo para julio-agosto de este año (Indice ROSGAN), reponer un toro requiere aproximadamente 1.600 kilos de ternero mientras que, un año atrás, con el ternero en torno a los $3.775 por kilo, esa reposición demandaba unos 1.656 kilos”. De esta manera, el costo expresado en terneros se reduce cerca de un 3,5%.
Retención de hembras y la brecha de vientres
En cuanto al comportamiento de las hembras, durante los primeros ocho meses del año se trasladaron unas 460.000 cabezas con destino reproductivo. Sin embargo, el informe pone la lupa sobre una menor participación de las categorías jóvenes (terneras y vaquillonas), que pasaron de representar el 50% al 40% del total de hembras movilizadas. Esta dinámica resulta consistente con una mayor retención de animales en los establecimientos de origen para asegurar la reposición propia.
Por su parte, en el mercado de vientres se detecta una particularidad entre la genética superior y la hacienda general. En julio y agosto, las vaquillonas sin servicio de alta genética promediaron $2.670.000, mientras que las vaquillonas con garantía de preñez alcanzaron los $4.000.000 en valores corrientes.
En contraposición, las vaquillonas generales con y sin servicio cotizaron en torno a los $1.800.000 y $1.700.000 respectivamente, y las vaquillonas con garantía de preñez en $2.400.000. Según el informe, los vientres generales experimentaron subas cercanas al 25% interanual.
Al respecto, el informe Rosgan señaló que “la brecha entre los vientres generales y los de genética superior puede interpretarse como una señal de fuerte demanda por reposición y, simultáneamente, de una oferta de vientres generales cada vez más restringida producto de la retención que está ejerciendo el criador".