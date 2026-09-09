Ganadería

Mercado de reproductores: crecen las ventas y los precios, con señales de retención por parte de los criadores

El último informe Rosgan reveló un aumento del 22% en el movimiento de reproductores, registrando el mayor nivel en cinco años. La relación favorable con el ternero facilita la reposición de toros, mientras la firmeza en los vientres confirma la retención de hembras en los campos.