Japón levantó la suspensión que pesaba sobre el ingreso de productos avícolas argentinos y habilitó nuevamente las exportaciones de carne aviar y ovoproductos desde el 8 de septiembre de 2026.
Japón reabrió su mercado para la carne aviar y los ovoproductos argentinos
El Ministerio de Agricultura de Japón levantó la suspensión para los productos avícolas argentinos luego de evaluar la información sanitaria presentada por el Senasa. La medida alcanza a carne aviar proveniente de aves faenadas y ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde el 8 de septiembre.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), luego de evaluar la información sanitaria presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La reapertura permite retomar los envíos a uno de los mercados de mayor relevancia para la producción avícola argentina y abre nuevas oportunidades comerciales para el sector.
La medida alcanza a carne aviar y ovoproductos
De acuerdo con la comunicación de las autoridades japonesas, la habilitación comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre, mientras que en el caso de los ovoproductos se consideran aquellos elaborados a partir de huevos puestos desde esa misma fecha.
La medida se concretó a partir del intercambio de información sanitaria entre ambos países y de la evaluación realizada por las autoridades japonesas respecto de las condiciones sanitarias de la producción avícola argentina.
Para formalizar el nuevo escenario comercial, el MAFF y el Senasa acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI), que deberán acompañar los embarques destinados al mercado japonés.
También se estableció un período de transición de dos meses. Durante ese lapso podrán utilizarse los certificados que se encontraban vigentes, mientras que una vez concluido ese plazo los envíos deberán contar exclusivamente con los nuevos modelos acordados.
Un mercado de alto valor para el sector avícola
Japón representa un destino de importancia para los productos avícolas. Durante 2025, el país asiático importó del mercado internacional alrededor de USD 1.400 millones en carne aviar y unos USD 117 millones en huevos.
Para Argentina, además, Japón constituye uno de los principales destinos de las exportaciones de huevos y ovoproductos. Por ese motivo, la reapertura vuelve a generar condiciones para ampliar la presencia de la producción avícola nacional en ese mercado.
El acceso a destinos de estas características resulta especialmente relevante para una cadena que busca diversificar sus mercados externos y ampliar las posibilidades de colocación de su producción.
Continuidad del intercambio sanitario
La reapertura fue resultado del trabajo técnico desarrollado entre las autoridades sanitarias de ambos países, con intercambio de información y evaluación de las condiciones necesarias para garantizar la inocuidad de los productos exportados.
El levantamiento de la suspensión permite así restablecer el comercio de productos avícolas argentinos con Japón y retomar una relación comercial de relevancia para la cadena.
La medida se suma a la agenda bilateral entre Argentina y Japón en materia agroindustrial y vuelve a posicionar al mercado japonés como un destino posible para la producción avícola nacional.