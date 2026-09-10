Desde septiembre

Japón reabrió su mercado para la carne aviar y los ovoproductos argentinos

El Ministerio de Agricultura de Japón levantó la suspensión para los productos avícolas argentinos luego de evaluar la información sanitaria presentada por el Senasa. La medida alcanza a carne aviar proveniente de aves faenadas y ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde el 8 de septiembre.