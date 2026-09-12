Las exportaciones de los principales productos agrícolas argentinos alcanzaron 80,7 millones de toneladas entre enero y agosto, el mayor volumen registrado para los primeros ocho meses de un año. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el dato representa un crecimiento del 12,5% interanual y supera en unas 7,5 millones de toneladas el anterior máximo de la serie.
Exportaciones récord: el agro argentino superó las 80 millones de toneladas
Las exportaciones de los principales productos agrícolas alcanzaron 80,7 millones de toneladas entre enero y agosto, un 12,5% más que en el mismo período de 2025. Maíz, trigo y girasol explican buena parte del salto, mientras que la soja acelera sus fijaciones y el mercado sigue atento a la situación internacional.
El desempeño se explica por una combinación de abundante oferta interna y una demanda externa que mantiene un ritmo sostenido. Entre los productos que más se destacaron aparecen el maíz, el trigo y el girasol, mientras que el complejo sojero mostró una recuperación durante agosto, aunque todavía permanece entre los niveles de exportación más bajos de los últimos 15 años.
Maíz y trigo, entre los principales motores
El maíz alcanzó un volumen exportado de 29,1 millones de toneladas en los primeros ocho meses del año, el registro más elevado para ese período desde que existen datos comparables.
El trigo, por su parte, registró un desempeño particularmente destacado. Con una producción histórica estimada en 29 millones de toneladas para la campaña 2025/26, las exportaciones superaron las 12,4 millones de toneladas, un 60% por encima del promedio registrado para enero-agosto en los últimos años.
También sobresalió el complejo girasol, que exportó poco menos de 6 millones de toneladas, más del doble del promedio habitual para esta altura del año.
En el caso de la soja, agosto mostró una mejora. El complejo registró un crecimiento del 16% mensual, impulsado principalmente por los embarques de harina de soja, que alcanzaron las 2,74 millones de toneladas. Sin embargo, el acumulado anual, cercano a 28 millones de toneladas, continúa siendo el cuarto más bajo de los últimos 15 años.
El maíz argentino gana competitividad en el mercado mundial
El escenario internacional abre, además, una oportunidad para el maíz argentino. Durante agosto se exportaron cerca de 3,9 millones de toneladas, un volumen 20% superior al promedio de los embarques registrados para ese mes.
La situación está marcada por las dificultades que atraviesa el comercio de granos en el Mar Negro, donde el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa afectando las operaciones portuarias y el flujo de exportaciones.
Ucrania, cuarto exportador mundial de maíz, despachó apenas unas 127.700 toneladas durante agosto, un volumen muy inferior al promedio de los últimos cinco años. La situación podría adquirir mayor relevancia a partir de septiembre, cuando comienza la cosecha ucraniana y aumenta la necesidad de colocar el cereal en los mercados internacionales.
En ese contexto, la BCR señala que Argentina aparece actualmente como el origen más competitivo para buena parte de los destinos internacionales, excluyendo a Ucrania. Para septiembre, los precios C&F de referencia muestran ventajas para el cereal argentino que, en algunos mercados, superan el 10% respecto del segundo origen más competitivo.
La posición argentina también se ve favorecida por la situación de Brasil. Entre enero y agosto, el país vecino exportó 14,48 millones de toneladas de maíz, un 8% menos que en 2025 y casi un 43% por debajo del récord registrado en 2023.
A nivel local, la disponibilidad de cereal continúa siendo elevada. La Secretaría de Agricultura estimó una producción de 71,7 millones de toneladas para la campaña 2025/26 y, a comienzos de septiembre, apenas se había comercializado el 58% de esa producción, frente al 67% que representa el promedio de los últimos cinco años para la misma fecha.
La BCR, además, elevó su estimación de superficie sembrada con maíz para la campaña 2026/27 a 10,6 millones de hectáreas, con una producción proyectada por encima de las 67,5 millones de toneladas. Aún quedarían más de 22,3 millones de toneladas de la campaña actual disponibles para comercializar.
La soja acelera las fijaciones y el trigo sostiene precios elevados
La soja también mostró mayor actividad comercial. Durante la semana del 2 de septiembre se comercializaron 1,03 millones de toneladas de la campaña 2025/26, el volumen semanal más alto desde fines de julio.
A la vez, avanzaron las fijaciones de precios: el 75% de la soja comercializada ya tiene precio fijado, frente a alrededor del 60% registrado a comienzos de julio.
El movimiento estuvo acompañado por una recuperación de las cotizaciones. La soja llegó a US$ 370 por tonelada, unos US$ 30 por encima de los valores de mediados de agosto y cerca de US$ 48 por encima del nivel con el que había comenzado julio.
El mercado internacional permanece atento, además, a la relación comercial entre Estados Unidos y China, particularmente por la posibilidad de una reducción de aranceles que facilite las compras chinas de soja estadounidense. Brasil, por su parte, tendría un margen limitado para incrementar sus ventas al gigante asiático durante el último trimestre, debido a su propia demanda interna y a la actividad de crushing.
En trigo, el mercado registró una corrección luego de alcanzar máximos de tres años y medio. El contrato más operado en Chicago cayó hasta US$ 265,7 por tonelada, después de haber superado los US$ 280 durante la semana anterior.
La baja estuvo acompañada por una fuerte reducción de las posiciones compradas de los fondos especulativos, que entre el 1° de septiembre y el jueves redujeron su exposición en un 90%.
En Argentina, el ajuste fue más moderado. La cotización local se ubicó en torno a los US$ 230 por tonelada, unos US$ 8 por debajo del máximo de la semana anterior.
Pese a la corrección, el ritmo comercial de la campaña continúa siendo significativo: ya se comprometieron 22,1 millones de toneladas de trigo, mientras quedarían unas 6 millones disponibles para vender.
Para la campaña 2026/27, las primeras estimaciones apuntan a una producción de 21 millones de toneladas, a las que se sumarían stocks iniciales de entre 5 y 6 millones. De esta manera, la oferta total podría ubicarse entre 26 y 27 millones de toneladas, un 19% por debajo de la campaña 2025/26, aunque todavía un 20% por encima del promedio de la última década.
Con un volumen exportador récord, una importante disponibilidad de maíz y una soja que muestra mayor dinamismo comercial, el agro argentino llega a septiembre con una posición sólida en los mercados externos. El comportamiento del conflicto en el Mar Negro y las definiciones comerciales entre Estados Unidos y China aparecen ahora como dos de las principales variables a seguir durante las próximas semanas.