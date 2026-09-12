En los primeros ocho meses del año

Exportaciones récord: el agro argentino superó las 80 millones de toneladas

Las exportaciones de los principales productos agrícolas alcanzaron 80,7 millones de toneladas entre enero y agosto, un 12,5% más que en el mismo período de 2025. Maíz, trigo y girasol explican buena parte del salto, mientras que la soja acelera sus fijaciones y el mercado sigue atento a la situación internacional.