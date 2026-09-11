Una alianza comercial de más de 13 años

Miel santafesina de exportación: una delegación japonesa recorrió las instalaciones productivas de la región

Una delegación técnica y comercial de KATO, una de las principales empresas del mercado de miel de Japón, recorrió apiarios, laboratorios y salas de extracción de Santa Fe. La visita permitió verificar los procesos de calidad y trazabilidad de COSAR, que este año retomó los envíos al mercado nipón con dos contenedores que totalizaron 40 toneladas.