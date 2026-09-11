La producción de miel santafesina volvió a quedar bajo la mirada de uno de los principales mercados internacionales del sector. Una delegación técnica y comercial de KATO, empresa líder del mercado de miel en Japón, recorrió durante tres días distintas instalaciones productivas vinculadas a la cooperativa apícola COSAR, con el objetivo de conocer y auditar los procesos de calidad y trazabilidad.
Miel santafesina de exportación: una delegación japonesa recorrió las instalaciones productivas de la región
Una delegación técnica y comercial de KATO, una de las principales empresas del mercado de miel de Japón, recorrió apiarios, laboratorios y salas de extracción de Santa Fe. La visita permitió verificar los procesos de calidad y trazabilidad de COSAR, que este año retomó los envíos al mercado nipón con dos contenedores que totalizaron 40 toneladas.
La comitiva estuvo integrada por Jurato Kato, hijo de uno de los propietarios de la firma japonesa, y el responsable de compras de materia prima de KATO. También participaron Nicolás San e Ikiriki San, representantes en Argentina y Tokio de la firma importadora Kataoka.
La visita se produjo en el marco de una relación comercial que COSAR mantiene con el mercado japonés desde hace más de 13 años y que este año volvió a tomar impulso con la reanudación de las exportaciones. La cooperativa concretó el envío de dos contenedores, por un total de 40 toneladas de miel clara, destinadas al mercado oriental.
Del laboratorio al apiario: una auditoría sobre toda la cadena
La agenda comenzó en el INTA Rafaela, donde la delegación fue recibida por la directora de la institución, María Eugenia Carrizo; la responsable del laboratorio de miel, Mónica Gagiotti; y el equipo técnico.
Durante la visita, los representantes japoneses conocieron los equipamientos y métodos utilizados para analizar la miel que produce COSAR, particularmente en parámetros como color, humedad y HMF (hidroximetilfurfural), indicadores fundamentales para determinar la calidad y conservación del producto.
Luego, la comitiva se trasladó a un apiario del productor Juan Dukar, donde pudo observar las colmenas, las características del entorno floral y las prácticas de manejo utilizadas por los apicultores. También se explicó el sistema de trazabilidad aplicado desde el origen de la producción.
La recorrida continuó en Ceres, departamento San Cristóbal, con una auditoría de la sala de extracción de Pronacer S.R.L. Allí se presentó el proceso técnico de extracción, los controles de temperatura, la separación de las áreas sanitarias y las planillas utilizadas para la recepción y seguimiento de los distintos lotes.
El recorrido se completó con la presentación de las instalaciones de COSAR y de las distintas etapas posteriores de procesamiento y homogeneizado.
Para los representantes de KATO, la visita permitió comprobar de manera directa el funcionamiento de la cadena productiva y los controles aplicados por la cooperativa.
“Pudimos apreciar toda la parte completa de lo que es la producción de la miel dentro de COSAR, desde los apiarios hasta la sala de extracción y la planta de homogeneizado. Nos llevamos la tranquilidad de que pueden seguir continuando los negocios con COSAR”, señaló uno de los integrantes de la delegación.
Una miel adaptada a las preferencias del mercado japonés
Además de los procesos productivos y los sistemas de control, durante la visita también se analizaron las características que diferencian a la miel argentina en el mercado internacional.
Desde KATO destacaron particularmente el perfil multifloral de la producción argentina, en contraste con otros mercados donde tienen mayor presencia las mieles monoflorales, como las de acacia o loto.
En ese sentido, señalaron que la producción argentina presenta características valoradas por los consumidores japoneses: color claro, sabor suave y buena calidad, atributos que facilitan su incorporación al mercado.
La demanda japonesa requiere precisamente mieles de tonalidades claras y perfiles de sabor suaves, características que se encuentran en buena parte de la producción de la región donde trabajan los apicultores asociados a COSAR.
La miel producida por la cooperativa llega a las góndolas y supermercados japoneses fraccionada bajo la marca de la empresa compradora, aunque conserva una referencia visible a su origen argentino.
Más de una década de vínculo comercial
KATO concentra, según información aportada por COSAR, entre el 60% y el 70% del mercado de miel de Japón, por lo que el vínculo representa una oportunidad estratégica para los productores asociados a la cooperativa.
La relación comercial atravesó recientemente una pausa vinculada con una reestructuración generacional en el área de compras de la empresa japonesa. Sin embargo, durante este año COSAR consiguió retomar los envíos y concretó la exportación de 40 toneladas.
Para el gerente general de la cooperativa, Norberto Gugliotta, la visita constituye una instancia importante para consolidar una relación construida a lo largo de los años.
“La visita de nuestros clientes de Japón es muy importante para COSAR porque fortalece muchos años de trabajo; el trabajo se construye con confianza y la confianza se construye con trabajo”, sostuvo.
Gugliotta también remarcó que este tipo de encuentros permite identificar fortalezas y aspectos a mejorar en los procesos productivos, además de generar un contacto directo con los compradores internacionales.
En la misma línea, el presidente de COSAR, Guillermo Tavella, destacó el carácter estratégico de la visita y el hecho de que la delegación japonesa haya viajado especialmente para recorrer las instalaciones de la cooperativa.
“Estamos muy orgullosos de que hagan una visita desde Japón, de tres días, exclusivamente para visitarnos, auditarnos, conocernos y reforzar esta relación comercial que ya tiene más de 13 años”, expresó.