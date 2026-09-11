Perspectiva agroclimática

Del calor a las heladas y otra vez al calor: así será la evolución del tiempo en el área agrícola santafesina

La perspectiva climática anticipa una semana marcada por fuertes contrastes. Los vientos del norte elevarán las temperaturas antes del ingreso de un frente de tormenta que dejará precipitaciones muy desparejas. Luego llegará una masa de aire polar, con riesgo de heladas, antes de un nuevo ascenso térmico.