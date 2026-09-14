Las exportaciones argentinas de carne caprina mostraron un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses de 2026. Entre enero y julio, los envíos al exterior generaron US$ 715.000, lo que representó un incremento interanual superior al 380%.
Las exportaciones de carne caprina crecieron más de 380% en los primeros siete meses de 2026
Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de carne caprina generaron US$ 715.000, con un incremento interanual superior al 380%. En el mismo período, el volumen exportado creció 186% y el valor promedio por tonelada aumentó 68%.
El desempeño también se reflejó en el volumen comercializado y en el precio obtenido. En comparación con el mismo período de 2025, las exportaciones aumentaron 186% en volumen, mientras que el valor promedio por tonelada exportada registró una mejora del 68%.
Los datos fueron elaborados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera a partir de información del SENASA, el INDEC y la Aduana.
Más faena y producción
El crecimiento de las exportaciones estuvo acompañado por una mejora de los principales indicadores productivos de la cadena caprina.
Durante los primeros siete meses del año, la faena de animales caprinos aumentó 18,4% respecto del mismo período de 2025. A su vez, la producción alcanzó un crecimiento del 37,7% en toneladas res con hueso.
La evolución de estos indicadores muestra un incremento tanto de la disponibilidad de producto como de la capacidad de la cadena para abastecer los mercados externos.
Actualmente, el stock caprino argentino se ubica en 4.019.232 animales. Las provincias con mayor cantidad de cabezas son Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Chaco y Salta, en ese orden.
Medio Oriente concentra la demanda
Los principales destinos de la carne caprina argentina se encuentran en Medio Oriente. Arabia Saudita concentra el 36% de las exportaciones, mientras que Omán representa el 28%.
El resto de los envíos se distribuye entre Sri Lanka, Qatar, Bahamas y Kuwait, entre otros mercados.
El incremento simultáneo de los volúmenes exportados y del valor promedio obtenido por tonelada permitió que la actividad mejorara de manera significativa su desempeño en el comercio exterior.
Una cadena con mayor presencia internacional
El comportamiento registrado entre enero y julio de 2026 reflejó una evolución positiva de la cadena caprina argentina, con aumentos tanto en la producción y la faena como en las ventas externas.
El crecimiento de las exportaciones y la mejora de los valores obtenidos abren nuevas oportunidades para una actividad que mantiene una fuerte presencia en distintas provincias del país y que encontró en los mercados internacionales un espacio para ampliar su desarrollo.