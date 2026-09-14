Argentina ganó mercados

Las exportaciones de carne caprina crecieron más de 380% en los primeros siete meses de 2026

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de carne caprina generaron US$ 715.000, con un incremento interanual superior al 380%. En el mismo período, el volumen exportado creció 186% y el valor promedio por tonelada aumentó 68%.