Ganadería

La UCSF evalúa 27 toros Limangus en un sistema de pastoreo en La Criolla

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCSF puso en marcha en La Criolla la primera prueba de evaluación de toros Limangus en pastoreo de la provincia. Participan 27 reproductores de seis provincias y el trabajo se extenderá hasta julio de 2027.