La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) puso en marcha en La Criolla la primera prueba de evaluación de toros de la raza Limangus en condiciones de pastoreo que se realiza en la provincia.
La UCSF evalúa 27 toros Limangus en un sistema de pastoreo en La Criolla
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCSF puso en marcha en La Criolla la primera prueba de evaluación de toros Limangus en pastoreo de la provincia. Participan 27 reproductores de seis provincias y el trabajo se extenderá hasta julio de 2027.
El trabajo es desarrollado a través del Instituto de Producción Animal del Norte Santafesino (IPANS), en conjunto con la Asociación de Criadores de Limangus de la República Argentina y la Sociedad Rural de La Criolla.
La experiencia se lleva adelante en un predio de más de 30 hectáreas aportado por la Sociedad Rural y busca generar información sobre el desempeño productivo y la adaptación de los reproductores a condiciones similares a las que predominan en los sistemas ganaderos del norte santafesino.
Una evaluación bajo condiciones pastoriles
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los animales serán evaluados en pastoreo y no bajo un sistema de corral, modalidad en la que se desarrollan buena parte de las pruebas de este tipo en el país.
El director del IPANS, Gustavo D’Ascanio, explicó que el sistema permitirá analizar el comportamiento de los reproductores en un ambiente representativo de los establecimientos ganaderos de la región.
La iniciativa surgió a partir de una demanda del sector productivo. La Sociedad Rural de La Criolla convocó a la UCSF para desarrollar la planificación nutricional y la evaluación técnica de los animales, dando lugar a un trabajo conjunto entre la institución académica y las entidades vinculadas a la producción.
Participan 27 reproductores de seis provincias
En total, 27 toros pertenecientes a 10 establecimientos de cabaña participan de la evaluación. Los reproductores provienen de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
La diversidad de procedencias permitirá obtener información sobre el desempeño de animales con diferentes orígenes genéticos bajo un mismo sistema de evaluación.
El programa comenzó en agosto de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. Durante ese período se analizarán distintos indicadores productivos y reproductivos, con el objetivo de identificar diferencias en el comportamiento de los ejemplares y aportar información útil para la selección de futuros reproductores.
Peso, conversión, calidad carnicera y reproducción
La evaluación contempla el seguimiento de la ganancia de peso y la eficiencia de conversión, además de mediciones bovinométricas y estudios destinados a determinar características vinculadas con la aptitud carnicera.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran las ecografías, que permitirán evaluar variables relacionadas con la calidad y composición de la carcasa.
El trabajo también incluirá controles reproductivos, entre ellos el análisis de la calidad seminal y las características testiculares, junto con evaluaciones fenotípicas relacionadas con la conformación y los aplomos de los animales.
De esta manera, el estudio buscará integrar variables productivas, carniceras, reproductivas y morfológicas para obtener una evaluación integral de cada toro.
Formación de estudiantes y generación de información
El proyecto también incorpora a estudiantes de la carrera de Veterinaria de la UCSF, quienes participan en tareas de medición, manejo y seguimiento de los animales.
La experiencia permite complementar la formación académica con prácticas desarrolladas directamente en un establecimiento productivo y, al mismo tiempo, generar información vinculada con problemáticas concretas de la ganadería regional.
Los resultados de la evaluación permitirán identificar aquellos reproductores que presenten mejores desempeños bajo condiciones pastoriles y que, por sus características productivas y reproductivas, puedan contribuir a transmitir atributos deseables a sus futuras crías.
La información obtenida podría constituir además una referencia para productores y cabañeros interesados en mejorar la selección genética y la eficiencia de los rodeos adaptados a las condiciones del norte de Santa Fe.