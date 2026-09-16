Ventana comercial excepcional

Ganadería: China vuelve a mirar a la Argentina ante la caída de la oferta de Brasil y Australia

La menor disponibilidad de vacas para faena comenzó a impulsar los precios en el mercado argentino, mientras el agotamiento de las cuotas de Australia y Brasil abre una oportunidad comercial excepcional en China. Según ROSGAN, Argentina y Uruguay podrían operar durante las próximas semanas con una competencia significativamente menor.