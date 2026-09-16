La Argentina distribuyó el cupo de 44.164 toneladas de azúcar crudo otorgado anualmente por Estados Unidos para el período comercial 2026/2027. La asignación fue formalizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía mediante la Resolución N° 173/2026.
Azúcar: Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba concentran el cupo exportador a Estados Unidos
La Secretaría de Agricultura distribuyó entre 21 empresas exportadoras las 44.164 toneladas de azúcar crudo correspondientes al cupo que Estados Unidos otorgó a la Argentina para el período 2026/2027. El contingente podrá ingresar al mercado estadounidense hasta el 30 de septiembre de 2027.
El contingente fue distribuido entre 21 empresas exportadoras radicadas en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba, principales zonas vinculadas a la producción azucarera del país.
El azúcar correspondiente a este cupo podrá ingresar al mercado de Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027.
Un mercado relevante para la cadena azucarera
Estados Unidos constituye uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de azúcar, junto con Chile y Uruguay. El cupo permite a empresas nacionales acceder a un mercado que tiene una importancia específica dentro de la estrategia exportadora de la cadena.
Durante 2025, la Argentina exportó un total de 576.442 toneladas de azúcar hacia distintos destinos, por un valor de US$ 292 millones. En comparación con 2024, el volumen exportado creció un 12%, mientras que el valor registró un incremento del 2%.
Más de 184.000 toneladas exportadas en los primeros siete meses
En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones argentinas de azúcar alcanzaron las 184.651 toneladas, por un monto superior a los US$ 86 millones.
La distribución del cupo estadounidense se suma así al flujo habitual de exportaciones de la cadena y establece el volumen que las empresas seleccionadas podrán colocar en ese mercado durante el período 2026/2027.
La medida forma parte del esquema mediante el cual Estados Unidos asigna anualmente a la Argentina un contingente de azúcar para su ingreso al mercado estadounidense.