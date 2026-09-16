Se distribuyeron las 44.164 toneladas

Azúcar: Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba concentran el cupo exportador a Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura distribuyó entre 21 empresas exportadoras las 44.164 toneladas de azúcar crudo correspondientes al cupo que Estados Unidos otorgó a la Argentina para el período 2026/2027. El contingente podrá ingresar al mercado estadounidense hasta el 30 de septiembre de 2027.