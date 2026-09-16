#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Se distribuyeron las 44.164 toneladas

Azúcar: Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba concentran el cupo exportador a Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura distribuyó entre 21 empresas exportadoras las 44.164 toneladas de azúcar crudo correspondientes al cupo que Estados Unidos otorgó a la Argentina para el período 2026/2027. El contingente podrá ingresar al mercado estadounidense hasta el 30 de septiembre de 2027.

Azúcar: distribuyeron el cupo de 44.164 toneladas para Estados UnidosAzúcar: distribuyeron el cupo de 44.164 toneladas para Estados Unidos
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Argentina distribuyó el cupo de 44.164 toneladas de azúcar crudo otorgado anualmente por Estados Unidos para el período comercial 2026/2027. La asignación fue formalizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía mediante la Resolución N° 173/2026.

El contingente fue distribuido entre 21 empresas exportadoras radicadas en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba, principales zonas vinculadas a la producción azucarera del país.

Workers harvest sugar cane in a farm in Maringa May 13, 2011. Picture taken May 13, 2011. REUTERS/Rodolfo Buhrer/La Imagem (BRAZIL - Tags: AGRICULTURE BUSINESS) brasil maringa brasil cosecha de azucar en plantacion de maringa campos cultivos caña de azucarAzúcar: distribuyeron el cupo de 44.164 toneladas para Estados Unidos

El azúcar correspondiente a este cupo podrá ingresar al mercado de Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027.

Un mercado relevante para la cadena azucarera

Estados Unidos constituye uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de azúcar, junto con Chile y Uruguay. El cupo permite a empresas nacionales acceder a un mercado que tiene una importancia específica dentro de la estrategia exportadora de la cadena.

Mirá tambiénGanadería: China vuelve a mirar a la Argentina ante la caída de la oferta de Brasil y Australia

Durante 2025, la Argentina exportó un total de 576.442 toneladas de azúcar hacia distintos destinos, por un valor de US$ 292 millones. En comparación con 2024, el volumen exportado creció un 12%, mientras que el valor registró un incremento del 2%.

Más de 184.000 toneladas exportadas en los primeros siete meses

En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones argentinas de azúcar alcanzaron las 184.651 toneladas, por un monto superior a los US$ 86 millones.

ELLITORAL_227394 | Archivo. Cayó la idea de tratar por igual a los derivados energéticos de la caña de azúcar o el maíz, con los subproductos de los recursos de origen fósil.Azúcar: distribuyeron el cupo de 44.164 toneladas para Estados Unidos

La distribución del cupo estadounidense se suma así al flujo habitual de exportaciones de la cadena y establece el volumen que las empresas seleccionadas podrán colocar en ese mercado durante el período 2026/2027.

Mirá tambiénAutorizan una nueva levadura genéticamente modificada para producir bioetanol a partir de maíz

La medida forma parte del esquema mediante el cual Estados Unidos asigna anualmente a la Argentina un contingente de azúcar para su ingreso al mercado estadounidense.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Estados Unidos
Tucumán
Salta
Córdoba
Jujuy
Actividad económica
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro