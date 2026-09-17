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Cuenta regresiva para la "Semana Angus de Primavera"

Del 21 al 25 de septiembre, el Centro de Remates y Exposiciones Angus será escenario de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro. Las principales cabañas del país llegarán para mostrar su genética y ocho casas consignatarias pondrán a la venta más de 60.000 cabezas.