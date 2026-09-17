Durante cinco jornadas, los jurados de esta 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus, evaluarán la excelencia racial de 300 reproductores de pedigree inscriptos provenientes de 60 cabañas de distintos puntos del país. Las juras, los remates y las diferentes actividades programadas, convocarán a productores, criadores, compradores y referentes de toda la cadena ganadera.
Cuenta regresiva para la "Semana Angus de Primavera"
Del 21 al 25 de septiembre, el Centro de Remates y Exposiciones Angus será escenario de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro. Las principales cabañas del país llegarán para mostrar su genética y ocho casas consignatarias pondrán a la venta más de 60.000 cabezas.
La expectativa también estará puesta en la pista y en la performance de los jurados, que tendrán la responsabilidad de evaluar los ejemplares y definir los grandes campeones de esta edición.
Julio Fernández, quien elegirá los mejores de la 47ª Exposición Nacional, destacó: “Jurar es una responsabilidad hermosa y un compromiso muy grande con los criadores que confían en nuestro trabajo”. Además, explicó que la formación de un jurado requiere muchas horas de trabajo en mangas y selección de animales para sumar experiencia.
Sobre lo que buscará en la pista, señaló que el foco estará puesto en la funcionalidad, la corrección estructural y el balance. Un Gran Campeón, sostuvo, debe reunir potencia, una buena línea inferior, desplazamiento con soltura y demostrar aptitud carnicera y racial, todas características que permiten mejorar los rodeos.
“Lo que no te puede fallar bajo ningún punto de vista es la objetividad, la honestidad con uno mismo y el criterio para evaluar la funcionalidad del animal por encima de todo”, afirmó.
Fernández también subrayó las características que explican el posicionamiento de Angus en la ganadería argentina. Consideró que la raza tiene una “versatilidad inigualable”, por su adaptación a distintos sistemas productivos, facilidad de manejo, longevidad, fertilidad, mansedumbre y calidad de carne.
Sobre la actualidad de la genética nacional, fue contundente: “La genética Angus que produce nuestro país no tiene nada que envidiarle al mundo, al contrario, somos faro”. En su visión, el respaldo técnico y las evaluaciones genéticas de la ganadería argentina se reflejan en la calidad de los rodeos que se encuentran a lo largo del país.
Por su parte, Emanuel Canale, encargado de elegir los mejores de la 26ª Exposición del Ternero Angus, también puso el acento en la plasticidad de la raza. “A diferencia de otras razas, Angus tiene plasticidad, adaptación a distintos ambientes y manejos, excelente precocidad, calidad de carne, conversión y pureza racial”, señaló.
Canale, quien ya fue jurado en distintas oportunidades, explicó que fue elegido por los propios criadores a partir de su trayectoria con animales de su cabaña Don Nicanor y de los diferentes establecimientos que asesora, además de los resultados obtenidos y la continuidad en la presentación de un mismo biotipo Angus.
Con las principales cabañas del país preparándose para la exposición, las expectativas están puestas en encontrar animales que expresen el potencial actual de la raza. “Mis expectativas para la Expo de Angus Primavera son muy buenas porque allí se encuentran las mejores cabañas del país y se puede disfrutar de la máxima calidad del Angus”, sostuvo Canale.
Mini Angus y Ateneo: las nuevas generaciones continúan el legado
La Semana Angus de Primavera no está pensada solo para quienes ya forman parte de la actividad. La propuesta también tendrá espacios destinados a que niños y jóvenes se involucren activamente con la raza, con actividades especialmente diseñadas para distintas edades.
“Mini Angus estará presente en la Semana Angus de Primavera 2026”, adelantó Virginia De Jesús, representante de la Asociación Argentina de Angus. El espacio estará destinado a chicos de entre 3 y 12 años y contará con actividades durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes.
El miércoles 23, desde las 10:30, se realizará la Jura Junior, donde los Mini Angus podrán ingresar a la pista y participar junto a un animal. A partir de las 12 h, comenzarán las actividades en el stand exclusivo para los más chicos, que ofrecerá nuevos desafíos y propuestas vinculadas con el mundo Angus.
La participación de las distintas generaciones se completa con la Jura Junior para chicos de 12 a 18 años y el Ateneo Angus, integrado por jóvenes de entre 18 y 30 años.
De Jesús explicó que el Ateneo cumple un papel fundamental dentro de las exposiciones y funciona durante todo el año. Sus integrantes participan en la admisión, la prepista, la pista, las entregas de premios y la organización de charlas sobre temas de interés para sus compañeros.
Además, agregó: “El Ateneo desarrolla actividades propias, visitas a cabañas e intercambios con otros ateneos nacionales e internacionales”. Jóvenes de Angus Argentina participaron de encuentros con representantes de México, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, mientras que también reciben visitantes de otros países y participan de exposiciones internacionales.
“Así logramos que toda la familia Angus participe activamente de este encuentro de la mejor genética del país”, resumió De Jesús.
Un espacio que potencia los negocios y acerca herramientas para el sector
La destacada genética Angus contará con un gran marco comercial, promoviendo vínculos y oportunidades de negocio. Habrá más de 40 expositores: laboratorios, bancos, empresas de insumos, servicios, maquinaria y tecnología.
En este sentido, Banco Provincia pondrá a disposición una amplia oferta de herramientas de financiamiento basadas en Procampo Digital, tanto en pesos como en dólares, con condiciones especialmente diseñadas para productores y empresas vinculadas a la actividad.
La propuesta incluirá alternativas con plazos competitivos y tasas preferenciales, que podrían partir desde una Tasa Nominal Anual (TNA) del 0%, de acuerdo con las características y plazos de cada línea. Asimismo, la entidad prevé ofrecer líneas de inversión desarrolladas en convenio con empresas proveedoras del sector, orientadas a facilitar la incorporación de equipamiento, tecnología e insumos estratégicos para la producción.
El clima de agronegocios se complementará con una interesante agenda de remates diarios por streaming y TV en el Arena Angus y el Salón de Eventos, proyectando una oferta total de 60.000 cabezas de invernada y cría.
Ocho casas consignatarias: Saenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelán, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jauregui Lorda- pondrán a la venta más de 60.000 cabezas, en una propuesta que volverá a reunir genética y oportunidades de negocio en un mismo escenario.
Con las cabañas preparando sus ejemplares, los jurados listos para entrar a pista y una importante agenda comercial en marcha, comienza la cuenta regresiva para una nueva Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro.
Del 21 al 25 de septiembre, Cañuelas volverá a ser punto de encuentro para la genética, los negocios y las nuevas generaciones de una de las razas protagonistas de la ganadería argentina.