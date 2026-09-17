Agricultura

Menor oferta mundial abre una ventana para el sorgo argentino

La menor producción de sorgo que se proyecta en Estados Unidos y Australia deja un vacío en la oferta mundial para la campaña 2026/27. Esto abre una gran oportunidad para el sorgo argentino, potenciado porque China, que lidera la demanda mundial, valora especialmente sus taninos, fundamentales para la producción de baijiu, el licor más consumido en el gigantesco país.