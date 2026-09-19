Agricultura

Maíz: el clima volvió a golpear a la chicharrita en todas las regiones

El 50º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis registró una nueva disminución de las poblaciones durante la primera quincena de septiembre. El retroceso fue generalizado, aunque las regiones endémicas del NOA y NEA y el área de transición del Centro-Norte mantienen los mayores niveles de abundancia.