La primavera astronómica comenzará el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora oficial argentina, en un escenario agroclimático caracterizado por temperaturas elevadas durante los primeros días, lluvias de distribución irregular y un posterior descenso térmico asociado al ingreso de vientos polares.
La primavera comienza con temperaturas elevadas, lluvias irregulares y riesgo de heladas
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa una semana con fuerte amplitud térmica. El período comenzará con registros superiores a los habituales para septiembre, mientras que las precipitaciones tendrán una distribución desigual.
De acuerdo con la perspectiva agroclimática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período comprendido entre el 17 y el 23 de septiembre, al comienzo de la semana los vientos provenientes del trópico favorecerán un marcado ascenso de las temperaturas, con valores superiores a los normales en buena parte del área agrícola.
Temperaturas por encima de lo normal
Durante esta primera etapa, el este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el extremo sudeste de Paraguay registrarán máximas superiores a los 30°C. En las zonas del norte se prevén incluso focos con valores por encima de los 35 y 40°C.
En tanto, el centro del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay presentarán temperaturas máximas de entre 25 y 30°C, aunque con algunos sectores donde los registros podrían superar ese rango.
En el centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste de Uruguay, las máximas se ubicarán principalmente entre 20 y 25°C, mientras que en el oeste del NOA y el oeste de Cuyo se esperan valores inferiores a los 20°C.
El escenario cambiará hacia el 22 de septiembre, cuando el avance de un frente de tormenta coincida con el comienzo de la primavera astronómica.
Lluvias con distribución muy irregular
El paso del frente generará precipitaciones de intensidad y distribución variable. Según el informe, el norte del NOA, el sudeste de Paraguay, gran parte del Chaco, la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y Uruguay recibirán lluvias moderadas a abundantes, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros y algunos focos superiores.
La distribución, sin embargo, será desigual. Se prevé un núcleo de tormenta con acumulados superiores a los 100 milímetros sobre el centro del NOA, acompañado por sectores aislados con registros escasos.
En contraste, gran parte del oeste del área agrícola recibiría aportes de lluvias escasos o nulos. De esta manera, el comienzo de la primavera estará marcado por una importante heterogeneidad en la disponibilidad de agua para los cultivos.
El comportamiento de las precipitaciones será especialmente relevante para las regiones que atraviesan las primeras etapas de la campaña agrícola 2026/27, en un contexto donde las reservas de humedad presentan diferencias significativas entre zonas.
Ingreso de aire polar y riesgo de heladas
Después del pasaje del frente de tormenta ingresarán vientos de origen polar, provocando un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del área agrícola.
El enfriamiento favorecerá la ocurrencia de heladas generales y localizadas sobre sectores del oeste, mientras que también se prevén focos de heladas generales en el sudeste de la Región Pampeana y Uruguay. El avance del aire frío perderá intensidad hacia el norte del país.
Las temperaturas mínimas se ubicarán por encima de los 10°C en el este del NOA, gran parte del Chaco, el centro de Cuyo, buena parte de la Mesopotamia y el sudeste de Paraguay, con algunos registros superiores a 15°C hacia el norte.
En el centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sudeste de Corrientes, la mayor parte de la Región Pampeana y el oeste y sudeste de Uruguay, las mínimas se ubicarán entre 5 y 10°C.
Por su parte, el centro-oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay tendrán registros de entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas generales.
En las zonas serranas y cordilleranas del NOA, las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los 0°C.
Así, la primera semana de la primavera mostrará un marcado contraste: calor al comienzo del período, lluvias irregulares durante el pasaje frontal y un posterior ingreso de aire frío con riesgo de heladas, especialmente hacia el centro y sur del área agrícola.