Agricultura

El maíz ya cubre el 11% del área prevista y el girasol avanza con fuerza en Santa Fe

La siembra de maíz para grano comercial alcanzó el 11,1% del área proyectada a nivel nacional, mientras que el girasol cubrió el 26,6%. En el centro-norte de Santa Fe, la implantación de girasol llegó al 73%. El trigo y la cebada mantienen, en general, buenas condiciones y adecuada disponibilidad hídrica.