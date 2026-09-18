La campaña agrícola 2026/27 avanza con la siembra de los principales cultivos de verano, mientras el trigo y la cebada mantienen buenas condiciones generales en las distintas zonas productivas. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la implantación de maíz para grano comercial alcanzó el 11,1% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance de 5,6 puntos porcentuales durante la última semana.
El maíz ya cubre el 11% del área prevista y el girasol avanza con fuerza en Santa Fe
La siembra de maíz para grano comercial alcanzó el 11,1% del área proyectada a nivel nacional, mientras que el girasol cubrió el 26,6%. En el centro-norte de Santa Fe, la implantación de girasol llegó al 73%. El trigo y la cebada mantienen, en general, buenas condiciones y adecuada disponibilidad hídrica.
En paralelo, la siembra de girasol cubrió el 26,6% de las 3 millones de hectáreas previstas, con un fuerte avance en el norte y centro del área agrícola. En los cultivos de invierno, el trigo mantiene una condición entre normal y excelente en el 97,5% del área, mientras que la cebada presenta un 99% de los lotes en condiciones normales a buenas.
El maíz avanza, aunque la humedad empieza a condicionar las labores
La siembra de maíz 2026/27 presenta un avance heterogéneo según las regiones. En el Centro-Este de Entre Ríos ya se implantó el 58,3% del área proyectada, en línea con los registros históricos para períodos similares durante campañas caracterizadas por la presencia del fenómeno El Niño.
En los dos núcleos agrícolas, en cambio, la menor disponibilidad de humedad superficial comienza a limitar el ritmo de las labores. La situación será seguida de cerca durante las próximas semanas, especialmente en los sectores donde las reservas de agua muestran un mayor deterioro.
Mientras tanto, la cosecha de maíz correspondiente a la campaña 2025/26 alcanzó el 98,2% del área apta. Si bien las labores continúan retrasadas respecto del promedio histórico de la serie PAS, las condiciones climáticas de las últimas semanas permitieron acelerar la recolección en los lotes del sur del área agrícola, donde se concentraban las mayores demoras.
Los rindes relevados continúan dentro de las expectativas previstas y permiten sostener una proyección de producción nacional de 64 millones de toneladas.
El girasol se destaca en el centro-norte de Santa Fe
La siembra de girasol también continúa avanzando y ya cubre el 26,6% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27, después de sumar 3,2 puntos porcentuales durante la última semana.
El mayor movimiento se concentra en el norte y centro del área agrícola. Uno de los principales avances se registró en el Centro-Norte de Santa Fe, donde la implantación alcanzó el 73% del área prevista, tras avanzar 23 puntos porcentuales en apenas siete días.
En el NEA, los lotes más adelantados comenzaron a transitar la etapa de botón floral y mantienen una buena condición general. Según el relevamiento, el 100% del área se encuentra en condición buena.
También en el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Norte de Córdoba el girasol presenta una evolución favorable, acompañada por una adecuada disponibilidad de humedad.
En las regiones ubicadas más al sur del área agrícola, la siembra todavía no comenzó.
El trigo mantiene buenas condiciones y la cebada avanza
En cuanto a los cultivos de invierno, el trigo mantiene una condición general favorable. El 50% del área ya transita desde la etapa de encañazón en adelante, mientras que otro 16% se encuentra en espigazón.
El 97,5% del área implantada presenta una condición de cultivo entre normal y excelente, mientras que el 87,7% mantiene una condición hídrica entre adecuada y óptima.
En los dos núcleos agrícolas, más de la mitad del área ya se encuentra en encañazón y presenta, en general, buena disponibilidad de agua. La excepción se observa en algunos sectores del Núcleo Norte, donde comienzan a requerirse nuevas precipitaciones para sostener la evolución del cultivo.
En el sudeste bonaerense, el 75% del trigo se encuentra en pleno macollaje y otro 10% en encañazón. Allí, la totalidad del área relevada presenta una condición hídrica entre adecuada y óptima.
Durante la última semana se registraron heladas en el centro-sur del área agrícola, aunque no se informaron daños de importancia. Los principales efectos se limitaron a afectaciones foliares puntuales. En algunas zonas continúan además las aplicaciones preventivas para el control de enfermedades, principalmente mancha amarilla y roya.
La cebada presenta un panorama similar. El 76% del área nacional se encuentra en pleno macollaje y el 15% ya ingresó en encañazón, mientras que el 99% de los lotes presenta una condición de cultivo entre normal y buena.
En el sudoeste de Buenos Aires-sur de La Pampa y el sudeste bonaerense, donde el 72% y el 74% del área, respectivamente, se encuentra en macollaje, las últimas heladas tampoco provocaron daños significativos más allá de quemaduras foliares puntuales.