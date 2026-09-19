Supera por primera vez los 3 millones de tn.

Récord histórico para las exportaciones de aceite de soja argentino

Argentina exportó 3,03 millones de toneladas de aceite de soja en los primeros cinco meses de la campaña 2025/26, el mayor volumen registrado para ese período. La demanda de India y los altos precios internacionales impulsan al complejo sojero, mientras el maíz acelera su comercialización y el trigo podría cerrar septiembre con un récord de exportaciones.