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La mirada de Sebastián Alconada

La lechería argentina apunta a cerrar 2026 con más producción y un récord de exportaciones

El director nacional de Lechería trazó un panorama favorable para los últimos meses del año. Estimó un crecimiento de entre 0,4% y 0,6% en la producción, anticipó un récord exportador y se refirió a las gestiones para recuperar capacidad industrial y mejorar las condiciones de financiamiento para los productores.

Lechería: proyectan un crecimiento de hasta 0,6% en la producción y un récord exportador en 2026Lechería: proyectan un crecimiento de hasta 0,6% en la producción y un récord exportador en 2026
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El director nacional de Lechería, Sebastián Alconada, proyectó un escenario favorable para el sector durante los últimos meses de 2026 y estimó que el año podría finalizar con un incremento de entre 0,4% y 0,6% en la producción de leche, acompañado por un récord en las exportaciones.

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Las declaraciones fueron realizadas a TodoLechería durante la inauguración de Jersey +, el establecimiento de la familia Dalmasso ubicado en María Juana, Santa Fe, que se convirtió en el primer tambo robotizado de la raza Jersey en el país.

En ese marco, el funcionario nacional destacó la reapertura del establecimiento santafesino luego de un período de inactividad y puso el foco en las inversiones que algunos productores están realizando para modernizar sus sistemas productivos.

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“Nos vamos a encontrar con un año que seguramente terminará con récord de producción y exportaciones. Estimamos un aumento productivo de entre el 0,4% y el 0,6%, condicionado principalmente por la evolución del clima y el impacto del fenómeno El Niño”, señaló Alconada en diálogo con TodoLechería.

Producción y capacidad industrial, dos desafíos para los próximos meses

La evolución de la producción estará estrechamente vinculada con las condiciones climáticas durante el último tramo del año. El impacto de El Niño aparece como uno de los factores que pueden modificar las previsiones, especialmente por su incidencia sobre las condiciones de los tambos y la disponibilidad de alimento.

Al mismo tiempo, la recuperación de capacidad industrial constituye otro de los puntos centrales para el sector, particularmente frente al incremento estacional de la producción que suele registrarse durante la primavera.

En ese sentido, Alconada destacó la reapertura de plantas de procesamiento en la región y mencionó el caso de Sudamericana Láctea como un ejemplo de recuperación de instalaciones que habían permanecido inactivas.

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El funcionario sostuvo que estos procesos adquieren relevancia ante la necesidad de contar con capacidad suficiente para absorber una mayor oferta de materia prima.

Gestiones por SanCor y Verónica

En relación con la situación de la industria, Alconada confirmó que desde la Secretaría de Agricultura se mantienen reuniones con distintos actores para avanzar en alternativas para las plantas vinculadas con SanCor y Verónica.

El objetivo, según explicó, es recuperar parte de la capacidad industrial disponible y evitar que las limitaciones de procesamiento se conviertan en un obstáculo frente al crecimiento de la producción.

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Las gestiones incluyen el diálogo con actores privados y representantes gremiales, además de la articulación para garantizar el abastecimiento de leche a establecimientos que retomen o amplíen sus actividades.

“Hubo un grupo de gente que apostó a sentarse a dialogar y acordar con las familias y el gremio. Ese diálogo permitió mantener las fuentes de trabajo e invertir. Ahora los estamos ayudando a conseguir leche para procesar, porque son plantas que quieren crecer”, expresó el director nacional de Lechería a TodoLechería.

La recuperación de capacidad industrial cobra especial importancia ante la proximidad de la primavera, período en el que habitualmente aumenta la producción de leche y, por lo tanto, las necesidades de procesamiento.

Financiamiento para incorporar tecnología

La modernización de los tambos fue otro de los temas abordados por Alconada durante la jornada en María Juana. La incorporación de tecnología, como los sistemas de ordeño robotizado y las instalaciones tipo freestall del establecimiento Jersey +, plantea el desafío de ampliar el acceso a herramientas de financiamiento para productores de distintas escalas.

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El funcionario señaló que las condiciones financieras constituyen uno de los aspectos sobre los que trabaja el área de Lechería y destacó la evolución de las tasas de interés.

En paralelo, indicó que se analizan instrumentos orientados a pequeñas y medianas inversiones que permitan mejorar la eficiencia productiva y las condiciones de trabajo en los tambos.

La experiencia de la familia Dalmasso, consideró, representa una muestra de la capacidad de algunos productores para invertir y transformar sus sistemas aun en un contexto de desafíos para la actividad.

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“La lechería argentina tiene mucho de los Dalmasso: productores de perfil bajo que trabajan mucho, se enfocan en lo que pueden resolver por sí mismos y no se quedan esperando que un Estado o un sistema comercial los venga a salvar”, sostuvo Alconada

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