La mirada de Sebastián Alconada

La lechería argentina apunta a cerrar 2026 con más producción y un récord de exportaciones

El director nacional de Lechería trazó un panorama favorable para los últimos meses del año. Estimó un crecimiento de entre 0,4% y 0,6% en la producción, anticipó un récord exportador y se refirió a las gestiones para recuperar capacidad industrial y mejorar las condiciones de financiamiento para los productores.