Agricultura

Diagnóstico y datos: las claves para cerrar brechas de rendimiento desde el suelo

Argentina todavía presenta una baja intensidad de muestreo de suelos en comparación con países como Brasil y Estados Unidos. Para el Ing. Agr. Juan Pablo Alisio, especialista en Nutrición de Suelos y Cultivos Extensivos, conocer las limitantes y oportunidades de cada lote es el primer paso para diseñar estrategias agronómicas más eficientes y cerrar brechas de rendimiento.