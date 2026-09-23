La cosecha de maíz tardío llegó a su fin en el centro norte de Santa Fe, mientras que la siembra de los cultivos de la nueva campaña avanzó de manera dispar debido a la distribución irregular de las precipitaciones y al estado de los perfiles de suelo.
El maíz tardío dejó una producción de 590.105 toneladas en el centro norte santafesino
La cosecha finalizó en el centro norte provincial, con un rendimiento promedio de 79,85 qq/ha. En paralelo, la siembra de girasol y maíz temprano avanzó con limitaciones por la heterogeneidad de las lluvias y las condiciones de los suelos. El trigo mantiene una buena condición general, mientras continúa la recolección de algodón.
Así lo señala el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 16 y el 22 de septiembre.
Durante ese período se observó escaso movimiento de equipos y maquinarias, con la mayor actividad concentrada en el departamento Nueve de Julio. La estabilidad de las condiciones climáticas permitió completar las tareas de recolección del maíz tardío y continuar con el algodón, mientras que las labores de implantación de girasol y maíz temprano siguieron condicionadas.
Maíz tardío: 89.000 hectáreas sembradas y 590.105 toneladas
Con el cierre de las labores, la campaña 2025/26 de maíz tardío o de segunda terminó con una superficie sembrada de 89.000 hectáreas, unas 1.000 hectáreas menos que la estimación inicial de 90.000 hectáreas.
El área implantada representó, de todos modos, un incremento del 25,8% respecto de la campaña anterior, cuando se habían sembrado 66.000 hectáreas.
Del total implantado, 73.900 hectáreas fueron destinadas a la producción de grano comercial, mientras que otras 15.100 hectáreas tuvieron como destino el autoconsumo.
El rendimiento promedio provincial se ubicó en 79,85 quintales por hectárea, con una producción final estimada en 590.105 toneladas.
El cierre de la campaña se produjo luego de una evolución favorable de las condiciones de cosecha, que permitió completar las últimas labores sin que se registraran inconvenientes generalizados.
Algodón: avance dispar y pérdidas en los lotes pendientes
La recolección de algodón también mostró diferencias entre las distintas zonas productivas.
En el este algodonero finalizó la cosecha, mientras que en el oeste continuó el avance, especialmente en lotes ubicados en sectores bajos, donde las condiciones de piso y accesibilidad determinaron el ritmo de ingreso de la maquinaria.
El informe advierte que los lotes que todavía no habían sido recolectados registraron nuevas pérdidas económicas, mientras que los rendimientos obtenidos en las últimas jornadas fueron muy variables.
Los valores relevados oscilaron entre 500 y 3.000 kilogramos por hectárea, reflejando las diferencias entre ambientes y el estado de los cultivos.
Trigo: el 96% de los lotes está entre bueno y muy bueno
El trigo mantiene una condición general favorable. Según el relevamiento, el 96% de la superficie implantada se encontraba en estado bueno a muy bueno, incluyendo lotes calificados como excelentes.
El 4% restante presentaba una condición entre buena y regular.
En algunos sectores afectados por una menor disponibilidad de agua se observaron manchones y cambios en la coloración de las plantas, que pasaron de un verde intenso a tonalidades verde amarillentas. El fenómeno fue asociado a una menor absorción de nitrógeno debido a la escasez de agua útil en los perfiles.
No se detectaron, en tanto, problemas significativos vinculados con plagas o enfermedades.
Los productores continuaron con aplicaciones de fertilización nitrogenada y con tareas de monitoreo y evaluación de los lotes. También se analizan estrategias de refertilización en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación entre el costo de los insumos y el resultado esperado.
Girasol y maíz temprano avanzan con limitaciones
El escenario de la nueva campaña quedó condicionado por la distribución de las precipitaciones. Durante la semana analizada se registraron lluvias heterogéneas, con acumulados máximos de hasta 20 milímetros y sin una incidencia uniforme sobre el área relevada.
Los perfiles de suelo fueron recuperando gradualmente condiciones normales, sin presencia generalizada de encharcamientos o anegamientos. Sin embargo, las diferencias entre posiciones topográficas y ambientes continúan teniendo incidencia sobre las decisiones de siembra.
En este contexto, la implantación de girasol prosiguió con limitaciones. En los lotes ya sembrados, el cultivo presentó un desarrollo vegetativo acorde a la etapa, con ejemplos relevados en el centro del departamento General Obligado.
El maíz temprano o de primera también avanzó de manera condicionada y con escaso movimiento de maquinaria. En los lotes implantados se verificó la emergencia y el crecimiento de las plantas, entre ellos sectores del centro del departamento Castellanos.