Informe SEA

El maíz tardío dejó una producción de 590.105 toneladas en el centro norte santafesino

La cosecha finalizó en el centro norte provincial, con un rendimiento promedio de 79,85 qq/ha. En paralelo, la siembra de girasol y maíz temprano avanzó con limitaciones por la heterogeneidad de las lluvias y las condiciones de los suelos. El trigo mantiene una buena condición general, mientras continúa la recolección de algodón.