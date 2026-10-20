En Santa Fe

El Niño: advierten que las crecidas y las lluvias pueden contaminar el agua y aumentar riesgos sanitarios

La ingeniera e investigadora de la UNL Ana Fedele explica cómo las inundaciones pueden afectar tanto a los ríos como a las napas subterráneas. La proliferación de mosquitos, las enfermedades de origen hídrico y el desplazamiento de animales silvestres son algunos de los problemas que pueden ocurrir en los próximos meses. Estos temas forman parte de los riesgos que se abordarán en un conversatorio interdisciplinario.