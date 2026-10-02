Hidrología

El Niño avanza, el Paraná comienza a subir y hay señales a tener en cuenta en Santa Fe

El ingeniero Carlos Paoli explicó que el Paraná atraviesa actualmente una situación de aguas medias y que el aumento observado en la laguna Setúbal todavía no configura un escenario de riesgo. El especialista señaló a Corrientes como el punto clave para anticipar una eventual crecida y destacó la importancia de reforzar la prevención.