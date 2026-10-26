La defensa costera ubicada al este de la Ruta Provincial N.º 1, entre Helvecia y Saladero Cabal, es objeto de trabajos de reparación y mantenimiento para mejorar su capacidad de protección ante posibles crecidas del río San Javier.
Refuerzan la defensa de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier
Los trabajos se desarrollan entre Helvecia y Saladero Cabal e incluyen la reparación de cortes en la defensa costera, el refuerzo de alcantarillas y la protección de sectores afectados por la erosión. Las tareas buscan reducir los riesgos ante un posible aumento del nivel del río San Javier, en el contexto del fenómeno de El Niño.
Las tareas están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y comprenden la corrección de sectores debilitados de la defensa, el refuerzo de alcantarillas y la intervención en puntos afectados por la erosión. El objetivo es reducir los riesgos para las localidades de los departamentos Garay y San Javier y preservar las condiciones de transitabilidad del corredor costero.
Durante los relevamientos realizados en la zona, los equipos técnicos detectaron interrupciones y pasos irregulares en la estructura de la defensa, algunos de ellos abiertos por propietarios para acceder a sus terrenos. Ante esta situación, se notificó a los vecinos y se iniciaron trabajos para restituir el perfil de la obra.
Reparan cortes y refuerzan la defensa costera
Las intervenciones varían según las dimensiones de cada abertura. En los sectores de mayor tamaño, los trabajos se realizan con camiones, tierra y maquinaria pesada para cerrar los pasos, recuperar el talud y restablecer la altura original de la defensa.
El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, explicó que las tareas también contemplan pendientes que permitan a los vecinos mantener el acceso a sus propiedades.
En los pasos más pequeños, se prevé entregar bolsones de arena para que los propietarios puedan utilizarlos ante una eventual crecida, de acuerdo con las indicaciones correspondientes.
Además, el operativo incluye el mantenimiento y refuerzo de aproximadamente 40 alcantarillas distribuidas en el sector. Estas estructuras cumplen una función importante en el manejo del agua y en el funcionamiento del sistema de drenaje.
Las tareas forman parte de las medidas preventivas ante un posible escenario de emergencia hídrica asociado al fenómeno de El Niño, que podría generar un aumento de las precipitaciones y de los niveles de los cursos de agua.
Vuelta del Dorado: intervienen un sector afectado por la erosión
Otro de los puntos que requiere atención se encuentra en la Vuelta del Dorado, en jurisdicción de Cayastá, donde el río San Javier provocó procesos de erosión en un sector próximo a la Ruta Provincial N.º 1.
Para proteger el área, Vialidad prevé realizar trabajos con piedra y escombros que permitan reforzar el terreno y reducir el avance de la erosión.
El subadministrador de Vialidad de la zona norte, Sergio Cardozo, señaló que las tareas se desarrollan para proteger el sector y que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se espera completar el cierre de los pasos de mayor tamaño durante la segunda semana de noviembre.
Los trabajos están a cargo de las zonas de Vialidad X La Capital y IV San Javier. También se establecieron convenios con las localidades de Colonia Mascías, Helvecia y Cayastá para avanzar con distintas intervenciones.
La inversión prevista para el conjunto de los trabajos, incluidos los materiales y los convenios, asciende a 980 millones de pesos.
Obras para preservar el corredor costero
Las tareas sobre la defensa se vinculan con las intervenciones previstas para mejorar la infraestructura de la Ruta Provincial N.º 1, un corredor clave para la circulación y la conectividad de los departamentos Garay y San Javier.
En ese marco, se encuentra en ejecución una primera etapa de reconstrucción y ensanche de 37 kilómetros entre Alejandra y el arroyo El Gusano, con una inversión superior a los 30.000 millones de pesos.
Por otra parte, está previsto iniciar en noviembre un segundo tramo de repavimentación y ensanche de otros 37 kilómetros, entre Saladero Cabal y San Javier, con una inversión superior a los 55.000 millones de pesos.
El mantenimiento de la defensa costera y la recuperación de los sectores afectados por la erosión son medidas relevantes para reducir la vulnerabilidad de la zona ante eventuales crecidas y preservar la infraestructura vial. Su efectividad dependerá también de la evolución de los niveles del río, las condiciones meteorológicas y el mantenimiento de las obras.