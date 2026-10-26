Entre Helvecia y Saladero Cabal

Refuerzan la defensa de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

Los trabajos se desarrollan entre Helvecia y Saladero Cabal e incluyen la reparación de cortes en la defensa costera, el refuerzo de alcantarillas y la protección de sectores afectados por la erosión. Las tareas buscan reducir los riesgos ante un posible aumento del nivel del río San Javier, en el contexto del fenómeno de El Niño.