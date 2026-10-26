La localidad de María Luisa, en el departamento Las Colonias, completó las obras de reparación y refuncionalización de su sistema de provisión de agua potable, afectado por fallas eléctricas que comprometieron el funcionamiento de la planta de ósmosis.
María Luisa recuperó el funcionamiento de su sistema de agua potable
Las tareas incluyeron el reemplazo de instalaciones eléctricas, bombas y otros componentes del sistema, con una inversión de casi $11 millones. El servicio alcanza a más de 850 habitantes y unas 300 conexiones domiciliarias.
Los trabajos permitieron recuperar la operatividad de las instalaciones y mejorar las condiciones de abastecimiento para los vecinos.
La intervención incluyó la renovación del tendido eléctrico interno, el reemplazo de tableros de comando y potencia, la reparación de equipos y la limpieza de las membranas filtrantes utilizadas en el proceso de tratamiento del agua.
La obra fue ejecutada por la Provincia de Santa Fe, a través de las áreas competentes en materia de agua y saneamiento, con una inversión de $10.957.699,50.
Repararon las instalaciones eléctricas y los equipos
Las tareas se concentraron en resolver los problemas que afectaban el funcionamiento de la planta potabilizadora, luego de registrarse fallas eléctricas que dañaron distintos componentes del sistema.
Según explicó el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, se reemplazó la totalidad del tendido eléctrico interno y se instalaron dos nuevos tableros, uno destinado a la potencia y otro al comando de los equipos. También se incorporaron cañerías protectoras para el cableado, con el objetivo de mejorar la seguridad de las instalaciones frente a posibles sobrecargas.
Además, se repusieron presostatos, caudalímetros, una electroválvula de control y una bomba dosadora. Los trabajos incluyeron una limpieza química de las membranas filtrantes para recuperar sus condiciones de funcionamiento.
Estas intervenciones permitieron restablecer la operatividad de la planta y mejorar las condiciones técnicas necesarias para el tratamiento y la distribución del agua potable.
El servicio alcanza a más de 850 habitantes
Con la finalización de las reparaciones, el sistema quedó nuevamente operativo para abastecer a más de 850 habitantes de María Luisa, a través de aproximadamente 300 conexiones domiciliarias.
La recuperación de la planta resulta fundamental para la prestación de un servicio esencial, ya que permite disponer de agua para el consumo, la preparación de alimentos y las tareas cotidianas de higiene.
El presidente comunal, Andrés Calvo, destacó la importancia de la finalización de los trabajos y señaló que las fallas eléctricas habían generado dificultades que excedían la capacidad de respuesta de la administración local.
La reparación de los equipos y la renovación de las instalaciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema y reducir la posibilidad de nuevas interrupciones vinculadas con los desperfectos detectados.
Una inversión de casi $11 millones
La Provincia destinó $10.957.699,50 a la ejecución de las tareas, que contemplaron tanto la recuperación de los componentes dañados como la renovación de instalaciones necesarias para el funcionamiento de la planta.
La intervención permitió atender los problemas eléctricos y operativos que afectaban al sistema de ósmosis, una tecnología utilizada para el tratamiento del agua mediante membranas de filtración.
Con las obras concluidas, María Luisa recuperó el funcionamiento de su sistema de provisión de agua potable. El mantenimiento de los equipos y los controles periódicos de calidad serán importantes para sostener la prestación del servicio y verificar que el agua distribuida cumpla con los parámetros sanitarios correspondientes.