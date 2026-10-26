La localidad de Jacinto L. Arauz, en el departamento Las Colonias, se encuentra próxima a completar una obra de infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable.
Con una inversión de más de $190 millones, finalizan la red de agua potable en Jacinto L. Arauz
La obra ingresó en su etapa final e incluye 2.000 metros de red domiciliaria, dos nuevas perforaciones y un tanque elevado con capacidad para 10.000 litros. La inversión provincial supera los 190 millones de pesos y permitirá mejorar el acceso al servicio en la localidad del departamento Las Colonias.
Los trabajos contemplan la instalación de una red de distribución domiciliaria que permitirá llevar el servicio a 30 viviendas, junto con nuevas instalaciones para la captación y el almacenamiento del recurso.
La intervención, ejecutada por la Secretaría de Agua y Saneamiento de la provincia de Santa Fe, comprende la construcción de 2.000 metros de red, la realización de dos nuevas perforaciones con sus respectivas bombas sumergibles y el montaje de un tanque elevado con capacidad para 10.000 litros.
La inversión destinada al proyecto supera los 190 millones de pesos. Una vez finalizados los trabajos y habilitado el sistema, las familias beneficiarias podrán acceder al agua potable directamente en sus hogares.
Una solución para mejorar el abastecimiento
Hasta el momento, los vecinos debían abastecerse mediante dos canillas públicas que recibían agua de un sistema que resultaba insuficiente para atender las necesidades de la población. En ese contexto, muchas familias tenían que trasladarse diariamente para retirar el recurso en bidones o mediante cisternas.
La nueva infraestructura permitirá modificar esa modalidad de abastecimiento mediante conexiones domiciliarias y un sistema de distribución que busca mejorar la disponibilidad de agua en las viviendas.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que los trabajos se encuentran en su etapa final y que resta completar los últimos detalles para poner en funcionamiento las instalaciones.
Por su parte, el presidente comunal de Jacinto L. Arauz, Leandro Flores, destacó la importancia de contar con una red domiciliaria y un tanque elevado para reducir la dependencia de las canillas públicas y del abastecimiento mediante cisternas.
Dos perforaciones y un tanque de 10.000 litros
Desde el punto de vista técnico, el proyecto incluye la incorporación de dos nuevas perforaciones equipadas con bombas sumergibles, que permitirán captar el agua para abastecer la red. A estas instalaciones se suma un tanque elevado de 10.000 litros, destinado a almacenar el recurso y favorecer su distribución hacia las viviendas.
El director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, señaló que las nuevas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de presión y continuidad del servicio.
La puesta en funcionamiento del sistema también deberá contemplar los controles de calidad correspondientes para verificar que el agua distribuida cumpla con los parámetros biológicos y fisicoquímicos establecidos para el consumo humano.
Una inversión superior a los $190 millones
La obra representa una inversión provincial superior a los 190 millones de pesos y permitirá ampliar la infraestructura sanitaria de Jacinto L. Arauz, una pequeña comunidad rural del departamento Las Colonias.
Con la finalización de los trabajos, las 30 familias alcanzadas por el proyecto podrán disponer de conexiones domiciliarias de agua potable, lo que facilitará las tareas cotidianas de higiene, preparación de alimentos y limpieza.
La intervención forma parte de las obras de infraestructura hídrica que buscan mejorar el acceso al agua segura en localidades santafesinas y responder a necesidades vinculadas con la prestación de servicios esenciales.