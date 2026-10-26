Departamento Las Colonias

Con una inversión de más de $190 millones, finalizan la red de agua potable en Jacinto L. Arauz

La obra ingresó en su etapa final e incluye 2.000 metros de red domiciliaria, dos nuevas perforaciones y un tanque elevado con capacidad para 10.000 litros. La inversión provincial supera los 190 millones de pesos y permitirá mejorar el acceso al servicio en la localidad del departamento Las Colonias.